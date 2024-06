“En Chile las instituciones funcionan”: Presidente Boric aborda caso de Jadue y dice estar “convencido de que acá no hay persecución política”

En entrevista con CNN Chile Radio, el mandatario dijo que durante el último tiempo no ha tenido contacto con el alcalde de Recoleta. "Me parece que como Presidente de la República tengo que ser muy claro en la independencia de los poderes y en no dar señales equívocas en esto", afirmó.

El Presidente Gabriel Boric afirmó que “no hay una persecución política” en torno al proceso de formalización y posterior prisión preventiva del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue., imputado por la comisión de delitos de corrupción en el marco del caso Farmacias Populares.

En entrevista con CNN Chile Radio, el mandatario fue enfático en señalar que confía en el trabajo de la justicia nacional y que “en Chile las instituciones funcionan”.

“Puedo tener una opinión respecto al uso de la prisión preventiva en los últimos años en democracia y cómo se ha utilizado en términos generales, pero creo que las instituciones en Chile funcionan y no hay persecuciones políticas judiciales en nuestro país. El alcalde Jadue, como los otros alcaldes imputados en diferentes casos, que varios han estado en prisión preventiva, tienen que defenderse ante la justicia y ahí es donde hay que probar los argumentos, no atacando a las instituciones”, sostuvo.

Lee también: Cordero rechaza acusación de persecución política contra Jadue: “Chile tiene indicadores muy robustos en independencia judicial”

En torno a la postura del gobierno frente al caso, manifestó que hay consenso en que hay que tener una posición muy clara en que “las instituciones tienen que funcionar de manera independiente y sin ningún tipo de presiones”.

En ese sentido, independiente de las opiniones personales en torno al uso de una herramienta judicial, dijo que confía “en la justicia chilena y estoy convencido de que acá no hay ningún tipo de prisión política, más allá de las valoraciones que uno pueda tener de una figura política en particular”.

Consultado por si ha mantenido contacto con el militante comunista, respondió: “Yo no he hablado con el alcalde Jadue en el último tiempo. Tuvimos una actividad a fines del año pasado juntos, he tenido algunas actividades en Recoleta, pero no he tenido comunicación a propósito de este caso porque me parece que como Presidente de la República tengo que ser muy claro en la independencia de los poderes y en no dar señales equívocas en esto”.

“Dejemos que las instituciones funcionen”

Durante su entrevista, Boric fue enfático en señalar que confía en el trabajo que lleva adelante la justicia chilena y que en el país las instituciones funcionan.

La frase recordó a la proferida por el otrora presidente Ricardo Lagos, quien en 2001 declaró: “Dejemos que las instituciones funcionen y las instituciones funcionan con independencia de un poder respecto de otro y, por lo tanto, no me parece del todo adecuado estos esfuerzos por decir ‘hay que ordenarse'”.

Lee también: Gonzalo Winter dice que la derecha miente porque no tiene argumentos para contrarrestar la reforma y aumentar las pensiones

En concreto, sus dichos tenían relación con la acusación constitucional impulsada por la ex Concertación a la entonces intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, que criticó al Ejecutivo por un eventual intento de ordenar al oficialismo en el libelo acusatorio.