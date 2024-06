Cárcel para “famosos”: Este es Capitán Yáber, el penal donde Daniel Jadue cumplirá su prisión preventiva

El recinto penitenciario ha sido testigo del paso de históricas y mediáticas formalizaciones. Algunos nombres que destacan entre su historial de reos son Jorge Tocornal, Rafael Garay e incluso Nicolás López.

Este lunes, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a quien se le imputan cinco delitos de corrupción en el marco del denominado caso farmacias populares. La jueza Paulina Moya acogió la petición de la Fiscalía tras considerar a Jadue un “peligro para la sociedad”. La magistrada afirmó que las medidas de menor intensidad son “insuficientes” considerando la cantidad de delitos y las penas que estos conllevan.

Durante el tiempo que dure la investigación, el jefe comunal deberá permanecer en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, dependiente de Gendarmería, el cual confina a reos de alta connotación pública cuyos delitos no sean considerados violentos.

¿Qué es el Anexo Penitenciario Capitán Yáber?

Ubicado en avenida Pedro Montt, a pocas cuadras del Parque O´Higgins y del Club Hípico en Santiago, el Anexo Penitenciario Capitán Yáber es un centro de confinamiento para reos de baja peligrosidad, especialmente aquellos con delitos de alta connotación pública que no sean violentos. Este recinto tiene una capacidad máxima para 15 personas y es custodiado por cinco gendarmes.

Cada celda contiene un camarote, y el anexo posee un baño común, una sala de visitas, televisión, libros, mesa de ping-pong, mesa de billar y un gimnasio.

El origen del Anexo Penitenciario

El centro, que comenzó a operar a principios de la década del 30 como la Escuela de Gendarmería, fue transformado en 1950 para detener a personas en estado de ebriedad y en 1974 para quienes provocaban accidentes de tránsito. El alcaide Arturo Salinas lo bautizó en honor al capitán y alcaide primero de Curicó, Pedro Yáber, fallecido en 1970.

Capitán Yáber para “famosos”

El Anexo Penitenciario Capitán Yáber ha albergado a varios reos de alta connotación pública. Entre ellos, Jorge Tocornal, exejecutivo bancario, condenado por abusos sexuales reiterados contra su hijo, Rafael Garay, condenado por estafa, y los imputados del caso Penta en 2015, como Juan Pablo Alcalde y Jaime Orpis.

El cineasta Nicolás López solicitó cumplir su presidio preventivo en este lugar, aunque la solicitud fue denegada.

Ahora, Daniel Jadue se une a la lista de conocidos que pasarán por este penal, enfrentando la investigación en un ambiente que, aunque carcelario, ofrece ciertas comodidades y está diseñado para reos de su perfil.

La formalización

La indagatoria es liderada por la fiscal especializada Giovanna Herrera, quien durante las jornadas previas pidió la prisión preventiva para el imputado, a quien acusan de haber cometido fraude, cohecho, fraude al fisco reiterado, estafa y delito concursal. Todo comenzó luego de un testimonio que entregó un trabajador de Best Quality, dedicada a la venta de insumos médicos, quien en una declaración judicial aseguró que el alcalde les solicitó un “bono” adicional de insumos a cambio de dejarlos como principales proveedores.

Tras las primeras dos jornadas de intervenciones por parte del Ministerio Público, se solicitó ante el tribunal la prisión preventiva del imputado por ser un peligro para la sociedad, lo cual fue duramente rechazado por la defensa del jefe comunal. El abogado Ramón Sepúlveda aseguró que Jadue “no es una persona que pueda tener reiteración delictual y no tiene cómo afectar las diligencias de la investigación porque, muy por el contrario, ha colaborado con ella”.

Sobre esta petición, el defensor también apuntó contra los dueños de farmacéuticas y ópticas, señalando que ellos van a “celebrar” en caso de que la jueza Paulina Moya decida decretar prisión preventiva, y aprovechó de cuestionar lo tardía que fue la formalización.

“La Fiscalía pretende hoy sostener que el alcalde de Recoleta es un peligro porque es alcalde y funcionario público. Me pregunto por qué durante tres años no lo formalizó si (en) el delito de cohecho la denuncia fue en 2020”, sostuvo. A su juicio, ello fue porque el Ministerio Público “sabe que el alcalde no es un peligro para la sociedad (…) porque de lo contrario tendríamos que pensar que la Fiscalía sabiendo de esa denuncia y con la mayoría de los antecedentes de esa época, dejó que el alcalde siguiera en su cargo y no le importó que se pudiera cometer reiteración”.