Cordero rechaza acusación de persecución política contra Jadue: “Chile tiene indicadores muy robustos en independencia judicial”

Parlamentarios comunistas afirmaron que el alcalde de Recoleta es víctima de persecución política. Esto luego que la justicia decretó su prisión preventiva por el Caso Farmacias Populares. “No puede ser que estemos en esa dinámica dependiendo a quién afecte una medida o investigación judicial”, expresó el ministro de Justicia.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, negó que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sea víctima de persecución política y rechazó las declaraciones al respecto parlamentarios del Partido Comunista (PC).

La justicia declaró la medida cautelar de prisión preventiva para el jefe comunal, luego que el Ministerio Público lo formalizó por cinco delitos de corrupción en el marco del denominado Caso Farmacias Populares.

Tras ello, parlamentarios comunistas, como los diputados Carmen Hertz y Matías Ramírez, y el senador Daniel Núñez, aseguraron que Jadue es víctima de persecución política. Sus declaraciones fueron condenadas por personeros políticos y el Gobierno respaldó la independencia del sistema judicial.

Lee también: Ministro Cordero descarta dar nulidad a la sentencia de Llaitul tras su huelga de hambre

Reacción de Cordero

Este jueves, se le consultó, en entrevista con Radio Infinita, al ministro de Justicia por las declaraciones y afirmaciones de los parlamentarios. “No las comparto. Creo que no se compadecen. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con las estrategias de investigación del Ministerio Público y las resoluciones judiciales, pero asumir que esto es una guerra judicial y que hay un sesgo político me parece que hay un trecho muy grande”.

“Yo creo que hay que tener cuidado con una cosa: la primera es que si uno no quiere que los jueces o fiscales se metan en política, uno no puede politizar a la justicia. Es como una guerra elemental, porque cuando usted hace esa invitación el efecto sistémico en el largo plazo es fatal. De eso hay muchos ejemplos, y no en América Latina. El debate de guerra judicial está muy instalado en Europa”, agregó.

Al igual que en otras ocasiones, Cordero reiteró su defensa al sistema de enjuiciamiento y diseño institucional: “Chile tiene unos indicadores muy robustos en materia de independencia judicial y de autonomía del Ministerio Público”.

Bajo ese punto, recordó que la investigación del Ministerio Público sobre el caso de Jadue fue expuesta en una audiencia pública, “el debate duró tres días, la jueza de Garantía se tomó el fin de semana y en una audiencia pública, frente a todos quienes quisieran escuchar, ella detalló los argumentos para justificar su medida cautelar”. “A mí me parece que esas son las fortalezas de las instituciones chilenas”, añadió.

“Madurez cívica y lealtad democrática”

El ministro Cordero también aprovechó el espacio para hacer una crítica tanto al PC por sus declaraciones, como a personeros políticos que han expresado dichos similares en otras ocasiones: “En ocasiones a uno lo pueden afectar, en otras ocasiones pueden afectar al adversario. Pero no puede ser que estemos en una dinámica que dependiendo a quién afecte una medida o una investigación judicial es si la justicia es o no es política (…). Creo que no es correcto, creo que no le hace bien al sistema institucional, por cierto, no la comparto. Desacreditar bajo argumentos simplemente por el impacto que puede provocar en un sector político. Yo creo que no hay ningún tipo de indicio sobre ese punto, y eso vale para este caso como para los anteriores”.

En ese sentido, Cordero expresó que el problema en la situación ocurre cuando partidos o actores políticos utilizan las querellas para causas de estas características.

“No hay que culpar al sistema, en este caso, a las reglas en las cuales se establece la formalización, de una práctica que tiene el sistema político de ocupar la formalización como si fuera condena. Eso requiere madurez cívica y lealtad democrática”, sentenció.