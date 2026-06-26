Penalista advierte por militares a la calle: “Se producen mayores muertes y desapariciones forzadas, esa es la experiencia de México y de Ecuador”

El abogado Francisco Cox criticó este viernes los llamados a desplegar militares en las vías públicas para combatir la delincuencia en el país y afirmó que “no hay ninguna experiencia que haya demostrado que incorporar militares haya reducido el nivel de crimen”.

En conversación con Hoy es Noticia, Cox manifestó que “es bastante triste escuchar a gente que se declara progresista instar por la participación de militares en el control del orden público o el combate al crimen organizado. Lo que manifiesta es realmente una ignorancia supina sobre la experiencia comparada”.

#HoyEsNoticiaCNN | Francisco Cox, abogado penalista, por llamado a sacar militares en las calles: “Es bastante triste escuchar a personas que se declaran progresista instar por la participación de militares en el control del orden publico. Lo que manifiesta es una ignorancia… pic.twitter.com/L5PcwPKpZG — CNN Chile (@CNNChile) June 26, 2026

Ejemplificó esto con el caso de México, señalando que allí “no solo no mejoró la situación, sino que hizo que uno de los carteles más violentos de la historia de México, los Zetas, que eran exmiembros de fuerzas especiales, se pasaran al crimen organizado”.

A esto le sumó el caso de Ecuador: “El presidente Daniel Noboa estableció el estado de excepción en el 2023 y 2024, y en el año 2025 la tasa de homicidios de Ecuador es la más alta de la historia del país”.

En ese sentido, estuvo de acuerdo con el mandatario José Antonio Kast al calificar la medida como “populista” y criticó a quienes hacen tales llamados para desplegar a las Fuerzas Armadas a la calle.

“A mí me parece que cualquier persona que opina desde el olfatímetro y desde los matinales tiene la impresión de que esta es una buena solución. Cualquier persona que entra en serio y se pone en contacto con la información sobre lo que está ocurriendo en el país se da cuenta de que esta no es una solución. Y yo creo que esa es la razón por la cual hay un cambio en la postura de este Gobierno en términos de decir: ‘No vamos a usar a los militares porque es una mala idea y no es efectivo'”, comentó.

“Se producen mayores muertes y desapariciones forzadas”

El abogado enfatizó que existen varios problemas en caso de que se implemente esta medida, como la posibilidad de que los militares sean cooptados por el crimen organizado y el hecho de que estos no están preparados para las responsabilidades de Carabineros o de la Policía de Investigaciones (PDI).

“Esto lo dijo el propio comandante en jefe del Ejército cuando se convocó el Cosena. Dijo ‘los militares no están preparados para investigar crimen organizado, para controlar ni para ejercer funciones preventivas‘. El Ejército se prepara justamente para combatir un enemigo, y esa es otra consecuencia muy peligrosa cuando se introducen a las fuerzas militares en este combate, porque la lógica y la preparación correcta de los militares es tener un enemigo al frente”.

En esa línea, advirtió que otra arista “muy peligrosa y que parece que ahora a nadie le preocupa son las graves violaciones de derechos humanos que se producen cuando se incorpora a las fuerzas militares”.

Explicó que esto podría suceder porque los uniformados “tienen la lógica de enemigo; por lo tanto, se producen mayores muertes y desapariciones forzadas. Eso es la experiencia de México y también de Ecuador”.