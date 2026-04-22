Paulina Vodanovic: “Bachelet va a ganar y va a ser el primer bochorno internacional del presidente Kast”

“Yo creo que Bachelet va a ganar y va a ser el primer gran bochorno internacional del presidente Kast”.

Con esas palabras, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU y el no respaldo del gobierno de José Antonio Kast.

Ayer, tras su presentación ante los 193 miembros, Bachelet afirmó que el gobierno no la apoyó por razones políticas, algo que el mandatario descartó, apuntando a que hay otra visión del destino que debe tener la ONU.

Así, la timonel del PS fue enfática en señalar en CNN Chile Radio: “Yo creo que la presidenta Bachelet va a ganar y va a ser el primer gran bochorno internacional del presidente Kast”.

“Vengo llegando de una cumbre progresista mundial donde se reunieron líderes de distintos sectores bajo la invitación del presidente Pedro Sánchez en España y cuando uno habla con líderes del Partido Laborista, del Partido Socialista europeo, en los distintos partidos, no se explican por qué una persona con las condiciones de Michelle Bachelet no es apoyada por su propio presidente”, acotó.

#CNNChileRadio | Paulina Vodanovic, Senadora (PS): “Yo creo que la presidenta Bachelet va a ganar y va a ser el primer gran bochorno internacional del presidente Kast. No se explica porque una persona con las condiciones de Michelle Bachelet es apoyada por su propio presidente”.… pic.twitter.com/4Ph25PHeEg — CNN Chile (@CNNChile) April 22, 2026

Vodanovic recordó el caso de Andrés Allamand, exministro y ahora exmilitante de RN, quien sí fue respaldado por Chile para cargos internacionales.

“En condiciones similares en un cargo internacional como es el de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), Allamand fue apoyado dos veces por el presidente Boric, a la elección y a la reelección”, recalcó.

En ese sentido, “uno se pregunta cuánto de egoísmo y de ideología hay, de poca visión de Estado, porque finalmente el país ¿qué mejor representación puede tener que alguien que fue dos veces presidenta de Chile? ¿Qué mejor representación que quien fue la que fundó ONU Mujeres y Alta Comisionada de DD. HH., con un trabajo impecable a lo largo del mundo?”, cuestionó.

Respecto a un eventual veto que podría levantar Estados Unidos, la senadora fue clara en decir que “realmente no es un veto”.

“El sistema lo que hace es que los cinco miembros del Consejo Permamente pueden formular recomendaciones y no recomendaciones, eso es. Puede haber algún candidato que tenga una no recomendación y puede haber un candidato que tenga cuatro no recomendaciones, o cinco”, explicó.