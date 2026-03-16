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Paulina Núñez afirma que Gobierno incluiría proyecto de Sala Cuna Universal en plan de reconstrucción: “Viene gradual”

Por Arelí Zúñiga

16.03.2026 / 22:27

En conversación con Tolerancia Cero, la parlamentaria señaló que la iniciativa avanzaría de manera gradual, debido a las necesidades de financiamiento que implica su implementación.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró este lunes que existe un compromiso del Gobierno para incorporar el proyecto de Sala Cuna Universal dentro del plan de reconstrucción que se presentará al Congreso.

En conversación con Tolerancia Cero, la parlamentaria señaló que la iniciativa avanzaría de manera gradual, debido a las necesidades de financiamiento que implica su implementación.

“Viene gradual, porque al final el tema se trata de financiamiento. El gobierno anterior trataba de empujarlo porque decían que el proyecto no necesitaba financiamiento público, y nosotros no íbamos a sacar un proyecto que a todas luces necesita financiamiento público”, explicó.

La senadora también planteó que la inclusión de la medida podría facilitar la tramitación legislativa del plan de reconstrucción impulsado por el Ejecutivo.

“Si este plan del Gobierno va a pasar por el Congreso, lo vamos a recibir con más cariño si viene con Sala Cuna”, afirmó.

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