La ex seremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo, conversó con CNN Chile sobre su controversial salida de la cartera. En ese contexto, se refirió a las palabras de la ministra Vallejo quien afirmó que Hidalgo no fue diligente “sobre un posible caso de violación, lo que es algo grave”. “La ministra tuvo palabras poco acertadas hacia mi persona, ocupó un adjetivo muy descalificador, opinión que yo no tengo de mis compañeros y compañeras de Gobierno”, respondió la ex autoridad y añadió que se pueden cometer errores administrativos pero advirtió que “para esto están los estatutos. Denostar así a las personas no hace carne de un Gobierno feminista“.