Paralización de ciclovía: Gobernador Orrego dice que “el proyecto representa el 0,09% del presupuesto del Ministerio de Vivienda”

En CNN Chile Radio, la autoridad recalcó que la iniciativa "tiene la plata" y que "lleva más de 10 años trabajándose".

La semana pasada, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció la paralización de la construcción del tercer y último tramo de la ciclovía, que ocurre en el marco del proyecto Nueva Alameda.

En su último tramo, la iniciativa buscaba unir la Alameda con Pajaritos, en el sector poniente de la capital; sin embargo, la autoridad advirtió que el Minvu tiene un 97% de presupuesto ya comprometido por deudas de arrastre.

Habrá una pausa en las “obras de la Nueva Alameda Providencia, que son carísimas y la verdad es que no tenemos prioridad para hacerlas”, dijo.

#CNNChileRadio | Claudio Orrego, gobernador de la R.M, sobre “pausa en eje Alameda”: “Este proyecto representa el 0,09% del presupuesto del Ministerio de Vivienda, es decir, el ahorro va a ser mínimo, pero el daño para la ciudad va a ser grande. Especialmente para la zona más… pic.twitter.com/MisRuwtj4M — CNN Chile (@CNNChile) March 30, 2026

Uno de los críticos de la medida ha sido el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

En CNN Chile Radio, recalcó que “este proyecto representa el 0,09% del presupuesto del Ministerio de Vivienda, es decir, el ahorro va a ser mínimo, pero el daño para la ciudad va a ser grande, especialmente para la zona más discriminada, que es la zona poniente”.

Se trata de un plan integral que significa, entre otras cosas, limpieza de fachadas, recuperación de monumentos, nuevos espacios públicos, arborización y la nueva ciclovía que “es de alto estándar”, además de la “regularización de 49 pasos peatonales, nueva iluminación, paisajismo, semáforos”.

En ese sentido, recalcó que no se trata solamente de la seguridad vial de los ciclistas, sino que “además es importante para el resto de la ciudad, para los automovilistas, para las micros y, por supuesto, también para los peatones”.

#CNNChileRadio | Claudio Orrego, gobernador de la R.M., sobre suspensión de Eje Alameda por “falta de plata”: “Este proyecto tiene la plata. Es un proyecto de arrastre. Aumenta el precio del combustible, esto es una alternativa ¿no sería bueno darle espacio a los ciclistas?”. 📡… pic.twitter.com/9ZCGQ8lC4o — CNN Chile (@CNNChile) March 30, 2026

Según explicó el gobernador, el proyecto se enmarca en un convenio de programación entre el Ministerio de Vivienda, la Gobernación Regional y los municipios y “lleva más de 10 años trabajándose”.

“Este no es el proyecto del gobernador. Este es el proyecto que ha, de alguna manera, consagrado la ciudad de Santiago para su principal eje, y yo creo que la manera de abordarlo es colectiva, no individual. No pueden ser decisiones individuales ante proyectos colectivos”, subrayó.

Orrego, además, comentó que la iniciativa de ciclovía es de arrastre y que “tiene la plata”: “No es un proyecto que se va a decidir ahora, que eso es la gran diferencia respecto a otros proyectos. Uno tiene derecho a priorizar proyectos que quiere hacer nuevos, pero no tiene derecho a dejar abandonadas obras que están en ejecución. Este proyecto se está ejecutando”.