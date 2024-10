Ossandón responde a Toledo tras dichos de corrupción en Puente Alto: “Si quiere pelear con Codina, que lo haga, no conmigo”

El exalcalde de Puente Alto, en Tolerancia Cero de CNN Chile, recordó a Matías Toledo que “la política tiene ciertos códigos” y que él “jamás” cometió un acto de corrupción durante su gestión. Además, señaló que ha sido crítico con la administración de Germán Codina y que hace rato "cortaron relaciones".

Manuel José Ossandón, senador y militante de Renovación Nacional, comentó en Tolerancia Cero de CNN Chile los resultados de las elecciones municipales y de gobernadores.

“Yo tengo dos comunas en mi corazón fuerte: Puente Alto y Pirque. Estoy contento porque en la segunda victoria ganó Jaime Escudero, quien es exmilitante del Partido por la Democracia (PPD) y actualmente independiente. Chile Vamos no llevó a nadie, yo apoyé a este gallo y sacó un 70%, honrado, lo que necesita la política”, planteó Ossandón.

Respecto a Puente Alto, donde fue alcalde, comentó el triunfo de Matías Toledo sobre Karla Rubilar (RN). Según su análisis, Toledo había trabajado varios años en el territorio y contaba con una campaña con “mucha fuerza y ​​dinero”, además de ser “inteligente” al captar el malestar de la comunidad.

Por otro lado, Ossandón señaló: “Karla Rubilar era una candidata que nunca entendió que en Puente Alto a mí la gente me quiere, y, por lo tanto, no puede ver a Piñera, así de claro: porque no es una comuna de derecha. Yo tenía un voto transversal, que buscaba gestión, y ella solo sacó votos de la derecha. Ninguno más”, afirmó, añadiendo que el voto en rechazo a Codina fue “impresionante”.

Mensaje al alcalde electo de Puente Alto

Asimismo, Ossandón envió un mensaje a Toledo, tras sus comentarios sobre la gestión en la comuna: “Quiero mandarle un mensaje a Toledo aquí, porque hoy lo escuché hablando de ’24 años de corrupción de la derecha’. Jamás tuve ningún acto de corrupción”, respondió.

Además, le recomendó que, si tiene dudas, investigue a Codina, pero que “no me meta a mí; es joven y no debe saber todas las cosas que hicimos en Puente Alto”.

“La política tiene ciertos códigos. Si quiere pelear con Codina, que lo haga, pero que no pelee conmigo porque no tengo nada que ver con corrupción ni con esta administración, en la cual fui súper crítico. Yo corté relaciones con Codina”, concluyó el senador.