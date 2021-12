Este lunes se realizará el último debate televisivo de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 19 de diciembre, día en que la ciudadanía elegirá al próximo presidente de la República.

En conversación con CNN Chile, el senador Manuel José Ossandón (RN) sostuvo que este debate “no cambiará mucho”, salvo que alguno de los aspirantes a La Moneda “cometa algún error o haga alguna brutalidad (…) Aquí no hay ningún candidato que se pueda dar por ganador”.

El parlamentario afirmó que la gran cantidad de debates y elecciones en un corto período de tiempo tienen “a la gente un poco aburrida”.

“Otra de las cosas que puede influir mucho es que, si el debate se centra en las descalificaciones personales (…), lo que se va a lograr es que mucha gente no vaya a votar”.

Por otra parte, Ossandón tildó de “poco importante” la llegada al país de la ex presidenta de la República Michelle Bachelet. “No hay ninguna duda respecto a por quién va a votar, eso es evidente (…) Ella, al igual que Ricardo Lagos y todos los ex presidentes, tiene derecho a votar”.

“El criticar, atacar o darle importancia a esto lo único que hace es renombrar y subir el tema. Yo le puedo asegurar que nuestra ex presidenta votará por Gabriel Boric, eso es evidente, pero eso no va a cambiar la elección, si todo el mundo lo sabe”, agregó el senador.

Respecto al balotaje del 19 de diciembre, el senador dijo que “puede haber sorpresas”. “Una persona como J. A. Kast, que al principio se veía duro, sin ninguna posibilidad de cambiar y con muy pocas opciones de ganar (…) aprovechó una tremenda oportunidad y reconoció que tenía que abrirse”.

Finalmente, Ossandón se refirió a los dichos del candidato del Partido Republicano respecto a la dictadura y aseguró que “hay visiones de la historia que yo no comparto para nada”. “Me parece un tremendo error y yo no estoy de acuerdo con la posición de José Antonio Kast en eso”.