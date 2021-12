En conversación con Noticias Express, el diputado de Convergencia Social Gonzalo Winter se refirió al escenario electoral en la previa del último debate presidencial de Anatel.

En ese sentido, señaló que existe un clima de división y radicalización en el escenario político de los comicios, y acusó al abanderado republicano, José Antonio Kast, de tener una “campaña sucia”.

“Esto es totalmente lamentable, las elecciones presidenciales deberían ser un espacio donde el país discute y debate sobre su futuro, donde justamente la ciudadanía debería tener la oportunidad de profundizar acerca de cuáles ideas, proyectos, políticas públicas, pueden mejorar su calidad de vida”, dijo, agregando que “creo que producto de una campaña sucia, referida desde la campaña de José Antonio Kast, que no ha sido por un tema de temperamento, sino por un tema de diseño, en donde la masificación profesional y sistemática de noticias falsas está generando un clima de división, de radicalización y de crispación que impide el debate sano y democrático y genera este tipo de situaciones que yo condeno de raíz”.

Asimismo, hizo un llamado a los votantes a tomar la elección con calma y llamó a Kast a debatir sobre sus propuestas. “Hago un llamado a todo un país a tomar esta elección con calma, con parsimonia y entendiendo que estamos jugándonos el destino de Chile, pero, sobre todo, le hago un llamado al candidato del Gobierno, José Antonio Kast, a que empiece a discutir sus propuestas porque la estrategia de él justamente es que la elección presidencial se trate de este tipo de cosas y que no se trate de qué haría él en materia de pensiones, en materia de vivienda, en materia de salud, porque no tiene nada”, manifestó.

Respecto a la petición del abanderado republicano sobre debatir de los temas de fondo de cara a este último debate, Winter precisó que “eso es lo que dice ahora, pero recordemos que en el último debate lo que se robó la película es que el candidato del Gobierno le imputó siete veces un delito a Boric, sin ninguna prueba ni antecedentes, para luego pedirle disculpas. Es una técnica extremadamente antigua que la ocuparon Donald Trump y Jair Bolsonaro”.

Respecto al recurso de protección contra Kast por el mismo tema, Winter explicó que la acción judicial no salió de su comando. “Esto no ha salido del comando. Me enteré por la prensa de esta situación, sin embargo, creo que tiene asidero, estamos en una situación donde un candidato presidencial se aprovecha inescrupulosa y sagazmente de una situación de la que cual él tiene absoluto desconocimiento. Él no tiene ninguna noción acerca de lo que está hablando, y se aprovecha de una mujer que ha pedido que se deje de hablar de ella, y que tuvo que sacar una carta el día de ayer diciéndole: ‘Sr. José Antonio Kast, por favor deje de utilizarme'”, dijo.

“Para la justicia, todas las personas que no son culpables de algo son inocentes. Y si una persona no solamente no es culpable de algo, sino que no está acusado de algo frente a la justicia, es doblemente inocente. El que sí está incurriendo en un delito es José Antonio Kast, que es el delito de calumnias”, zanjó.