La abogada Romina Mora presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, por asegurar que su contendor de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, tiene una denuncia de abuso.

El hecho ocurrió durante el debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el pasado viernes 10 de diciembre, cuando el líder del Partido Republicano emplazó al diputado de Convergencia Social (CS) preguntándole y luego afirmando: “¿le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? Esa situación todavía no se aclara. Hay una mujer que te denunció por abusos y todavía no pides perdón”.

En la instancia, Boric respondió que “la interpelación que hizo recién José Antonio es grave. Yo no tengo ninguna acusación en mi contra de abuso, ninguna acusación e invito a que eso se revise y le exijo a José Antonio Kast que pida disculpas por inventar una vez más mentiras falsas”.

Finalmente, el ex diputado le pidió disculpas a Boric tras reconocer que “cometí una equivocación: a Gabriel Boric no se le acusa de abuso, sino de acoso y eso es algo distinto, pido las disculpas por el caso”.

¿Qué dice el recurso?

El recurso presentado por la abogada dice que “todas estas intervenciones fueron realizadas verbalmente en tono amenazante por el candidato José Antonio Kast, ante todo Chile, imputando al señor Gabriel Boric por un supuesto delito de abuso sexual, acusaciones que realizó antes millones de radioescuchas y telespectadores”.

Además, sostiene que “muchas de las expresiones fueron planteadas de forma interrogativa“, pero que debido al tono en cómo fueron emitidas, aseveran que los hechos fueron reales. “Kast ignora y transgrede efectivamente el principio de presunción de inocencia”, continúa.

Mora también denuncia que pese a las disculpas que el candidato republicano le pidió a su contendor, “persiste su ánimo de dañar la honra, imputándolo ahora de acoso, vulnerando nuevamente la presunción de inocencia”.

“Su interpelación fue a todas luces un gatillante para que miles de personas procedieran a denostar la imagen pública de don Gabriel Boric, imputándole delitos y conductas moralmente reprochables, lo que le ha causado grave perjuicio y menoscabo a la vida privada, laboral y a la honra al señor Boric”, dice otra parte del documento.

Jackson descarta que Boric presentó recurso

El jefe político de la campaña presidencial de Boric, Giorgio Jackson, descartó en entrevista con 24 Horas que el abanderado frenteamplista sea parte del recurso de protección contra Kast.

“Gabriel Boric no lo presentó (…) Al menos Gabriel Boric no ha presentado ningún recurso, no sé quién lo hizo y a través de qué poder, pero al menos Gabriel Boric no. Un recurso de protección lo puede presentar cualquier persona, así que esto al menos no está interpuesto por parte de nuestra candidatura. No es parte de la campaña”, afirmó.

Joven acusa “aprovechamiento” de la derecha

El domingo por la noche, la mujer que acusó acoso por parte de Boric confirmó que tuvo una conversación con el abanderado “donde él me pidió disculpas por las actitudes machistas que tuvo”.

La joven denunció “aprovechamiento inescrupuloso y violento de la derecha y del comando de José Antonio Kast” y aseguró que “a él y a quienes lo apoyan no le importamos las mujeres ni la violencia que vivimos”.

En esa línea, sostuvo que votará por Gabriel Boric, quien, a su juicio, “es capaz de poner el bien común como prioridad, reconocer sus errores y hacerse cargo”.