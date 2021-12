Una tensa discusión protagonizaron este viernes los candidatos presidenciales José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, y Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, durante el debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

La instancia ocurrió cuando el líder del Partido Republicano emplazó a su contendor asegurando que una mujer lo acusó de “abuso”. La afirmación provocó la molestia del diputado de Convergencia Social (CS) y le exigió a Kast “pedir disculpas por inventar una vez más mentiras”.

¿Cómo sucedió?

Durante el programa, Boric le dijo a su contendor: “¿sabes qué, José Antonio Kast? Nosotros tenemos una diferencia. Cuando yo me equivoco pido perdón, cuando salió el tema de la polera de Jaime Guzmán creo que cometí un error grave y pedí perdón públicamente”.

Ante lo que Kast respondió: “¿le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? Esa situación todavía no se aclara. Hay una mujer que te denunció por abusos y todavía no pides perdón”.

Pese a los intentos del moderador de retomar el tema inicial, Boric insistió en contestarle a su contendor, señalando que “acá hay una interpelación que me parece grave y me parece lamentable que utilices un espacio como este sobre temas que no tienes absolutamente idea. Yo he señalado en todos los términos que estoy totalmente disponible -porque no tengo nada que esconder- a cualquier investigación de carácter judicial”.

Luego, el ex diputado le reiteró si le había pedido perdón a la persona que él hizo referencia, ante lo cual el parlamentario de oposición contestó que “no se trata de eso, porque parece que no has entendido el tema de cómo funcionan los protocolos”.

En otro momento del debate, Boric utilizó los minutos que se le brindaron para responder una pregunta sobre vivienda, para volver a contestarle a Kast: “la interpelación que hizo recién José Antonio es grave. Yo no tengo ninguna acusación en mi contra de abuso, ninguna acusación e invito a que eso se revise y le exijo a José Antonio Kast que pida disculpas por inventar una vez más mentiras falsas”.

Kast pidió disculpas

Finalmente, y llegando al cierre del programa, Kast le pidió disculpas a Boric tras reconocer que “cometí una equivocación: a Gabriel Boric no se le acusa de abuso, sino de acoso y eso es algo distinto, pido las disculpas por el caso”.

“Sí creo que tiene que aclararlo él con la víctima o la persona que señala que ha sido víctima de acoso”, agregó.