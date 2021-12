Durante los últimos días, José Antonio Kast y Gabriel Boric han protagonizado una serie de disputas por la acusación realizada por una mujer en contra del abanderado de Apruebo Dignidad, por sus actitudes machistas en el pasado.

Fue la propia víctima, a través de sus redes sociales, quien confirmó que Boric le pidió disculpas por lo sucedido y acusó un “aprovechamiento inescrupuloso y violento de la derecha y del comando de José Antonio Kast” por exponer su historia. Por lo mismo, pidió a la opinión pública que dejen de exponer su nombre y el episodio ante la revictimización que ha sufrido.

En un punto de prensa este lunes, el candidato del Frente Social Cristiano sostuvo que jamás han mencionado el nombre de la joven. “Estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 9 años atrás, nosotros jamás hemos mencionado el nombre de la víctima. Lo que nosotros planteamos fue que había una denuncia pública, a través de las redes sociales, que había sido avalada por otras personas que hoy día han sido electas en distintos cargos de representación popular. Nosotros no pusimos ningún dicho en sus redes sociales. Se hizo público por una denuncia que la víctima hizo y esa denuncia se dijo que estaba siendo manejada a través de distintos protocolos”, expresó.

En la misma línea, Kast precisó que “lo que yo planteé es que Gabriel Boric tenía que aclarar la situación y yo le planteé que si él había pedido perdón por esos actos”. Asimismo, valoró que el candidato de Apruebo Dignidad haya pedido las disculpas correspondientes.

“Yo me alegro de que hoy día él haya pedido perdón, porque durante 9 años hubo una víctima que no tuvo respuesta a lo que ella planteó. Ella planteó después de 9 años la situación, eso lo hizo ella, no lo hicimos nosotros. Nosotros jamás utilizamos el nombre de ella, solo le planteamos a Gabriel Boric que aclarara el tema”, dijo.

Finalmente, manifestó que esperaba que estos hechos “nunca más se vuelvan a repetir (…) le diría a cualquier víctima que no espere 9 años para hacer las denuncias”.

“Esto debe partir desde el principio, tiene que cortarse de raíz. Si alguien acosa a alguien, o alguien abusa de alguien, no puede progresar en su carrera política así como nada. Nosotros avanzamos mucho en el tema de la ley de violencia intrafamiliar, del abuso hacia las mujeres, y cualquier persona que sea condenada por violencia intrafamiliar hoy día no puede ir a cargos de elección popular. Esto debería incluir también situaciones de abuso o de acoso, porque no puede ser que una autoridad quede en el manto de la obscuridad y no se sepa lo que ha ocurrido”, expresó, agregando que “si nosotros queremos ir en contra del machismo, en contra del abuso, es la víctima la que tiene que en el primer momento hacer la denuncia y seguirla hasta final”.

“Ya es suficiente”

Tras las declaraciones del abanderado republicano, la afectada le respondió a través de sus redes sociales. “Nos demoramos porque tememos la violencia que genera. Esa que tú y tu séquito provocó hacia mí. Demoré todos estos meses en hablar por miedo a hacerlo peor. Pero ya fue suficiente. A ti no te importan las mujeres y la violencia que vivimos. Deja de llenarte la boca con nosotres”, escribió en su Twitter.