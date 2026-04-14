Ossandón apunta “errores de comunicación política” del Gobierno por almuerzo de camaradería: “Hay que tener cuidado con lo que se transmite”

En entrevista con CNN Chile Radio, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, cuestionó la falta de coherencia comunicacional tras el reciente almuerzo del Presidente José Antonio Kast. El parlamentario advirtió que estas señales debilitan el discurso de austeridad del Ejecutivo.

En un análisis que combinó el respaldo técnico con observaciones de “fuego amigo”, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, reparó en la estrategia comunicacional de La Moneda tras conocerse la realización de un almuerzo de camaradería del Presidente José Antonio Kast con su círculo cercano.

Para el parlamentario, estas señales resultan complejas de justificar frente al mensaje de austeridad y responsabilidad fiscal que busca proyectar el Ejecutivo en un contexto de crisis económica.

“Es un error clarísimo. Hay que tener cuidado con lo que uno transmite”, apuntó el senador en CNN Chile Radio.

¿Qué dijo Manuel José Ossandón sobre el almuerzo presidencial?

El legislador por la Región Metropolitana fue enfático en señalar que el problema no radica en el costo monetario del evento, sino en el símbolo político.”El Presidente invitó a almorzar a un grupo de amigos. En contextos distintos, eso no habría tenido ninguna importancia”, señaló.

Sin embargo, criticó que la actividad se realice “cuando se cometen -a mi juicio- errores de comunicación política”. Consultado sobre si son errores del Gobierno, señaló que “si”.

Para ilustrar su punto, Ossandón comparó la situación con episodios de la administración anterior.

“Yo te aseguro que esta comida costó menos de lo que costaba un arriendo de un mes de la casa del presidente Gabriel Boric. No es que esté empatando, estoy diciendo que hay que tener mucho cuidado con la comunicación política cuando uno, para quedar bien o para ganar algo, le pone más color de lo que corresponde”, afirmó.

En esa línea, el senador recordó que al exmandatario Boric “le pasó lo mismo” con promesas de campaña sobre la contratación de amigos, las cuales finalmente no pudo cumplir. “Tuvo una exageración en una comunicación política que después tuvo que comérsela”, advirtió, instando al actual Ejecutivo a no caer en las mismas inconsistencias que terminan crispando el ambiente nacional.

#CNNChileRadio | Manuel José Ossandón, Senador (RN): “El presidente a almorzar a un grupo de amigos. En contextos distintos eso no habría tenido ninguna importancia. Acá se habla de Gobierno de emergencia, y austeridad, y no se dan cuentan que es una señal”.… pic.twitter.com/aTYDXbd6dd — CNN Chile (@CNNChile) April 14, 2026

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Según Ossandón ¿cómo afectan estos errores a la agenda de reconstrucción?

Para el senador, estas fallas en la forma dificultan la defensa de las reformas de fondo, como el proyecto de reconstrucción nacional que incluye una rebaja de impuestos a las grandes empresas. El senador defendió técnicamente la medida del Presidente José Antonio Kast al calificarlo de “valiente” por no endeudar al país ante la crisis de las bencinas, pero reconoció que la falta de coherencia hace el debate cuesta arriba.

“Comunicacionalmente es difícil esa idea de justificar la rebaja a las grandes empresas cuando hace poco se hizo un traspaso en el precio de las bencinas que lo pagamos todos completamente. El ministro tiene que demostrar que esa rebaja va a ser más recaudación”, explicó el parlamentario, quien cree que si el Gobierno es “didáctico”, podrá conseguir los votos de sectores clave como el Partido de la Gente.

Finalmente, Manuel José Ossandón concluyó que el éxito de la actual administración dependerá de su capacidad para unir la responsabilidad técnica con una política de gestos que no contradiga su esencia. “Si el Gobierno lo hace bien y demuestra que su proyecto es viable y mejor para Chile, yo aseguro que los votos van a estar”, cerró.