Ossandón afirma que su voto en AC contra Grau estaba definido antes de viajar con Kast: “Tomé la decisión de rechazarla”

En medio de la controversia por su viaje junto al presidente José Antonio Kast a Uruguay y Paraguay, el senador Manuel José Ossandón (RN) aseguró que de todas formas votaría en contra de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.

El parlamentario había solicitado permiso constitucional para salir del país, lo que inicialmente reducía el quórum requerido para la votación. Sin embargo, posteriormente retiró esa autorización, por lo que el umbral volvió a mantenerse en 26 votos. En ese contexto, sostuvo que su postura frente al libelo siempre fue rechazarlo y pidió respeto para quienes no comparten esa estrategia.

“Yo he tomado la decisión de votar en contra de esta acusación constitucional contra el ministro Grau. Respeto absolutamente a los que quieren hacer una acusación constitucional. Creo que tienen todo el derecho, a pesar de que no estoy de acuerdo“, señaló a CNN Chile.

El senador agregó que quienes respaldan la acusación también deben aceptar las diferencias de opinión al interior del sector. “Ellos tienen que respetar también con la misma prudencia a los que no estamos de acuerdo. Sin acusar de derecha cobarde, ni las típicas cosas que lo están haciendo, no tengo idea por qué, ya que esto lo que hace es dañar al presidente Kast, que lo que él necesita es unidad“, afirmó.

“Si la izquierda mal usó las acusaciones constitucionales, porque la verdad es que las mal usó, las manoseó, nosotros no debemos hacer lo mismo“, cerró.