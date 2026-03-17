Daniel Núñez y ofensiva de la CPC por feriados: “El Gobierno lo va a acoger porque está haciendo todo lo que pide el empresariado”

En conversación con Mónica Rincón en CNN Prime, el senador del Partido Comunista cuestionó la influencia de la Confederación de la Producción y del Comercio en la agenda del Ejecutivo y advirtió sobre posibles retrocesos en derechos laborales y sociales ante la presión gremial por eliminar los feriados irrenunciables.

El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, expresó su profunda preocupación ante la reciente solicitud de la CPC para eliminar los feriados irrenunciables, asegurando que esta medida representa un retroceso en las conquistas laborales de los trabajadores chilenos. Según el parlamentario, existe una alineación directa entre las peticiones del gran empresariado y las decisiones que está tomando el Ejecutivo en la actual administración.

Durante la entrevista con Mónica Rincón en CNN Prime, Núñez fue enfático en señalar que lo que hoy se discute es precisamente lo que se advirtió durante el periodo electoral. “Estamos viendo lo que nosotros dijimos que iba a pasar en la campaña y que José Antonio Kast negó tantas veces. Hoy día se están dando vueltas las cosas”, afirmó, vinculando la agenda económica con la influencia de la derecha liderada por el ex candidato presidencial.

¿Qué dijo Daniel Núñez sobre la relación Gobierno-CPC?

Para el senador por la Región de Coquimbo, la solicitud de trabajar en días festivos como los de Semana Santa no será rechazada por La Moneda. “Yo te aseguro que el Gobierno lo va a recibir con mucha alegría porque hasta ahora todo lo que está proponiendo la CPC, el Gobierno lo está haciendo”, sostuvo Núñez, mencionando como ejemplo el retiro del proyecto de negociación colectiva ramal.

En esa línea, el legislador comunista advirtió que esta tendencia no solo afecta al comercio, sino que se extiende a otras áreas sensibles. “Creo que eso implica lo que nosotros todo el tiempo dijimos en la campaña, que hay retrocesos en derechos sociales que son muy relevantes. También está pasando con los anuncios de restringir la gratuidad”, añadió, apuntando a una estrategia de “desmantelamiento” de beneficios adquiridos.