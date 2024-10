Ministro Montes acusa a Enel por demora en entrega de viviendas en Cerrillos: “No han hecho las conexiones al empalme eléctrico”

Por Valentina Sánchez Cárdenas 05.10.2024 / 17:51

El ministro de Vivienda aseguró que la comuna hay un conjunto que lleva cerca de tres meses listo, pero que no ha podido ser entregado porque la empresa todavía no ha realizado las conexiones eléctricas. Pedimos "que actúen con la mayor celeridad posible y que tengan más equipo para hacer esto. Esto no es gratuito, se paga", expresó a CNN Chile.