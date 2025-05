León XIV llama a unidad y diálogo en medio de conflictos globales: “Estamos dispuestos a ayudar a los enemigos a encontrarse”

A pocos días de haber sido elegido como nuevo líder de la Iglesia Católica, el Papa León XIV emitió un enérgico llamado a la unidad y al diálogo entre naciones, en medio de un escenario internacional marcado por la violencia, la inestabilidad política y las tensiones económicas.

A través de sus redes sociales, el sumo pontífice se dirigió directamente a los líderes del mundo para pedir negociaciones y acuerdos que pongan fin a los principales conflictos que afectan a millones de personas.

“La Santa Sede está dispuesta a ayudar a los enemigos a encontrarse, para que se miren a los ojos y para que las personas recuperen la dignidad que merecen: la dignidad de la paz. Con el corazón en la mano, digo a los líderes de las naciones: ¡Reunámonos; dialoguemos; negociemos!”, expresó el Papa León XIV.

El mensaje fue publicado en un contexto global complejo, marcado por el recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania, el sostenido conflicto entre Israel y Palestina, así como por la reciente incertidumbre económica provocada por el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, lo que ha generado nuevas fricciones diplomáticas y tensiones en los mercados internacionales.

La postura del Papa León XIV ha sido interpretada como un gesto deq continuidad con la vocación diplomática que históricamente ha ejercido el Vaticano, y que su antecesor, el Papa Francisco, también promovió en diversos escenarios de crisis. No obstante, el tono adoptado por el nuevo Pontífice refleja una intención más directa y urgente de intervenir como facilitador de procesos de paz.

The Holy See is willing to help enemies meet, so they may look each other in the eye and so people may be given back the dignity they deserve: the dignity of peace. With heart in hand, I say to the leaders of nations: let us meet; let us dialogue; let us negotiate!

— Pope Leo XIV (@Pontifex) May 14, 2025