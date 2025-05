Mónica Rincón sobre el Caso Monsalve: “El consentimiento en una relación sexual debe ser libre, presente, manifiesto y claro”

La conductora de Tolerancia Cero planteó una reflexión sobre el consentimiento, en medio de la denuncia que enfrenta el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por presuntos delitos de abuso y violación contra una subalterna.

El diario La Tercera ha dado a conocer la declaración de Manuel Monsalve acusado recordemos de violación.

En el Caso Monsalve, será la justicia la que dé veredicto. Pero hay ideas que se van instalando y que es necesario rebatir.

En su declaración el exsubsecretario dice: “La frase que ella utilizó no tiene que ver con no consentir, lo me dijo, era que “ lo que yo hice, no lo hice consciente”. Grave error de conceptos. Para consentir hay que estar consciente.

Quisiera hablarle sobre todo a los que se están formando en su afectividad. No caigamos en la burda broma de que las mujeres o los hombres van a tener que darles por escrito una hoja de consentimiento antes de tener relaciones sexuales.

Lo que no es bueno que se instale es que el consentimiento se puede dar por obvio si no te resistes. Sobre todo si no te resistes con fuerza. No.

Si estás completamente borracho no puedes consentir. Inconsciente, menos. Si estás aterrorizada como esa joven del caso La Manada, no es necesario como dijeron los jueces que te resistas por la fuerza para que sea violación.

El consentimiento tampoco se guarda de hace un mes o del principio de una noche de carrete. Si te pido té y calientas el agua, le echas azúcar y luego no me lo quiero tomar, es no.

El consentimiento para algo tan IMPORTANTE como una relación sexual debe ser libre, presente, manifiesto, claro. Ni más, ni menos.