Mónica Rincón: “No basta con que los adultos mayores reciban pensiones un poco mejores, decir dignas aún me parece un exceso”

La periodista y panelista de Tolerancia Cero advierte sobre la falta de una mirada integral hacia los adultos mayores en Chile, a pesar del evidente aumento en la esperanza de vida. Además, critica la escasa presencia del tema en los programas presidenciales y el trato institucional que se les da.

La persona que va a vivir 150 años ya nació.

Frase del genetista David Sinclair, tal vez exagerada, pero apunta a algo evidente: aumenta la esperanza de vida.

Pero en Chile no aumenta a la par el cuidado a los adultos mayores. Eso le estamos enseñando a niños y jóvenes.

Acá el Gobierno envió una ley que obligaba que a los 75 años todo funcionario público para la casa.

Rosa Devés rectora de la Chile para la casa y hartos más.

¿Y los programas presidenciales? Cierto que las pensiones están. Pero no mucho más, no hay en ninguno una visión integral.

Modesta, por ser generosa, la preocupación por los mayores. Y eso que son votantes constantes.

El tema es serio. Un ejemplo: sin mayor escándalo se informó: MÁS DE 800 ADULTOS MAYORES no pueden ser dados de alta de los hospitales porque no tienen redes de apoyo.

El drama más profundo es que estas personas siguen hospitalizadas porque están SOLAS. Se arriesgan a infecciones hospitalarias, se deprimen, AUMENTA LA MORTALIDAD. Pasan meses, en promedio 6, y hasta años en recinto asistencial, estando sanos. Sanos, pero SOLOS.

No basta con que reciban pensiones un poco mejores, decir dignas aún me parece un exceso. Se trata de que el país mejore la calidad de vida de los adultos mayores (más especialistas, sistemas de cuidado), que se los valore, que agradezca su legado y aproveche el aporte que pueden seguir haciendo.

En el futuro TODOS lo vamos a agradecer.