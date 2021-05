Este jueves se informó sobre 8.117 casos nuevos de COVID-19, la cuarta peor cifra de contagios en toda la pandemia. Aysén, Los Ríos y Los Lagos, son las regiones con los índices más negativos en cuanto a contagios, considerando que la positividad nacional es del 10,19% y 3.014 pacientes están hospitalizados en las UCI.

Al ser consultado por las críticas al Pase de Movilidad y las cifras indicadas a solo un día de su entrada en vigencia, el ministro Enrique Paris replicó que “no es culpa de las autoridades que haya aparecido un virus nuevo en el mundo. No es culpa del gobierno que el virus esté circulando, ¿o usted piensa que nosotros lanzamos el virus y que el virus circula porque el gobierno quiere que aumenten los casos? Eso no es así”.

Destacó que más de 10 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna y 7 millones ambas dosis correspondientes al plan de inoculación. Por tanto, “¿por qué no le vamos a poder dar una cierta libertad a la gente para que salga, o ustedes están contra de la libertad y están a favor de que la gente siga encerrada en sus casas?”, dijo.

Al respecto, la periodista y conductora de CNN Chile, Mónica Rincón, aclaró que “la periodista que hace las preguntas, está haciendo su trabajo, como cada uno que están allí en la conferencia de prensa“.

“Nadie ha acusado, desde los que están haciendo las preguntas y cuestionamientos, de decir algo tan absurdo como que el ministerio o el gobierno hubiera esparcido el virus. Es absurdo y nunca se ha hecho esa acusación. Y tampoco se trata de que porque los científicos, los expertos e incluso la mesa asesora del Colegio Médico cuestionen el famoso carnet de desplazamiento”, dijo.

“Es algo discutible, puede ser una buena o una mala medida, pero el cuestionar una medida desde la ciencia o hacerse eco de esas críticas, es muy distinto de estar en contra de las libertades de las personas“, explicó.

“Sería lo mismo decirle al ministro si está en contra de las libertades de las personas cuando establece una cuarentena. Es evidente que no, él lo establece porque le parece que es una buena medida sanitaria. Quienes cuestionan este Pase de Movilidad también lo hacen porque creen que no es una buena medida sanitaria, no porque estén en contra de la libertad de las chilenas y chilenos. Otra cosa es quién tenga la razón“, sentenció.