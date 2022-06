En una nueva edición de Tolerancia Cero en CNN Chile, la periodista Mónica Rincón se refirió a la reunión que sostuvo Francisco Muñoz, alias “Pancho Malo”, con el presidente del Servicio Electoral de Chile (Servel), Andrés Tagle. Al respecto, la panelista recordó que el ex líder de la Garra Blanca “estuvo preso en el 2000 por homicidio, tiene varias denuncias a su haber, fue acusado por un jugador de amenazarlo, declaraba orgulloso que la Garra Blanca no le respondía a Estadio Seguro ni a las autoridades, sino que a sus propios referentes”. “Le abren, de par en par, las puertas del Servel para pedir garantías en el plebiscito y su máxima autoridad hasta se fotografía con él. No representa a ningún partido político, solo a un movimiento”, agregó. La periodista recalcó que “cuando se habla de no validar la violencia, cuando se trata de cuidar las instituciones, impresentable lo del Servel, un organismo que es razón de tremendo orgullo para Chile pero que aún tiene algunas cosas que aclarar respecto, por ejemplo, a filtración de datos”.