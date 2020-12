La mitad de la población mundial no tiene acceso a una herramienta tan clave para enfrentar cualquier pandemia, y no me refiero una vacuna, sino agua potable y baño, alcantarillado. Son 4.200 millones de personas en todo el mundo.

Mientras el resto del planeta piensa cómo conseguir vacunas, ellos no tienen cómo lavarse las manos y muchos, en medio del hacinamiento, tampoco pueden mantener la distancia física.

Esta injusticia y otras, como el difícil acceso de los países pobres a la vacuna contra el COVID-19, es además, poco efectivo y una amenaza, aunque se nieguen a verla, para los países más ricos.

Lee también: Mónica Rincón dice que en Venezuela hay dictadura: “No existen las dictablandas, aunque quieran parecerlo”

Porque a menos que cierren las fronteras por siempre, no basta con asegurar un stock de inyecciones para los connacionales, porque las medidas sanitarias van a seguir siendo necesarias hasta lograr la inmunidad de grupo mundial y porque no sabemos cuánto tiempo nos va a mantener a salvo una vacuna que requiere además, dos dosis.

Y mientras, en América Latina tenemos menos dinero, pero más tiempo a favor. Un reflejo del futuro que nos muestra Europa y del cual podemos aprender. Mientras la mitad del continente europeo teme una tercera ola, la otra mitad aún no logra salir de la segunda.

Podemos aprender de sus éxitos y de sus fracasos. Que si bajamos la guardia, el verano puede ser desastroso, que no es sólo la segunda, sino la tercera ola la que nos acecha y que si unimos fuerzas estamos todos más seguros.

Lee también: Mónica Rincón critica la carrera por la cura al COVID-19: “Estamos frente al nacionalismo de las vacunas”

En Europa, como en otros lugares, los disímiles liderazgos afloran en la lucha contra el coronavirus. Mientras Merkel apuesta por la sobriedad y el camino común, Brexit de por medio, Boris Johnson sólo quiere llegar antes, aunque sabemos que llegar antes no siempre es llegar mejor.