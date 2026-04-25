Trump afirma que “tirador fue detenido” tras evacuación en cena de corresponsales de la Casa Blanca

El Presidente de Estados Unidos participaba en la cena de la organización de corresponsales de la Casa Blanca.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debió ser evacuado de la cena con corresponsales de la Casa Blanca, realizada en Washington D.C., tras un incidente de seguridad.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario confirmó que el presunto tirador fue detenido.

“Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía”, señaló.

Además, el mandatario estadounidense indicó que “las autoridades han solicitado que abandonemos las instalaciones, de acuerdo con el protocolo, lo cual haremos de inmediato”.

“La Primera Dama, más el Vicepresidente y todos los miembros del Gabinete se encuentran en perfectas condiciones”, agregó

Finalmente, Trump anunció una conferencia de prensa desde la Casa Blanca para detallar los hechos.