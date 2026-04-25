Shenzhen: La historia de la ciudad que será la sede de la APEC 2026 en China

Shenzhen, ubicada en el sur de China junto a Hong Kong, será la sede de la APEC 2026, consolidando su posición como una de las ciudades más relevantes en innovación y desarrollo tecnológico del mundo.

Ubicada en el sur de China, justo al lado de Hong Kong, Shenzhen, hasta finales de los años 70, era una pequeña comunidad pesquera con escasa relevancia industrial. Todo cambió en 1980, cuando China la designó como una de las primeras Zonas Económicas Especiales, convirtiéndola en una ciudad de apertura económica, inversión extranjera y experimentación tecnológica.

En apenas cuatro décadas, Shenzhen pasó de tener unos pocos miles de habitantes a convertirse en una gigantesca población de más de 17 millones de personas, sede de avances tecnológicos y epicentro de la innovación global. Hoy es considerada una de las principales incubadoras de hardware del mundo, donde las ideas pueden pasar del prototipo a la producción masiva en cuestión de días.

Huaqiangbei: el corazón electrónico de Shenzhen

Huaqiangbei representa el núcleo más vibrante. Es un inmenso distrito tecnológico de aproximadamente 1,45 km², conocido como “la calle electrónica número uno de China”. Aquí se redefine completamente el concepto de mercado: no se venden alimentos, sino los componentes y dispositivos que hacen posible la tecnología moderna.

Huaqiangbei es el mayor centro de distribución de componentes electrónicos de Asia y trae diariamente a más de 7.000 compradores internacionales y genera un volumen anual de transacciones que supera los 400.000 millones de RMB. Su mayor fortaleza radica en la conexión directa con fábricas, lo que reduce costos y permite una velocidad de respuesta excepcional en toda la cadena de suministro. Por eso, se ha convertido en un punto de atracción para emprendedores tecnológicos, ingenieros y compradores globales.

Yuanwang Digital Mall y Huaqiang Electronic World

Dos lugares en Shenzhen especializados en telefonía móvil y productos digitales, donde se concentra una gran cantidad de compradores mayoristas de teléfonos móviles. En tanto, en Electronic World predominan productos terminados: drones, robots, gafas de realidad virtual y dispositivos inteligentes que muchas veces aún no han llegado a los mercados internacionales.

Lo que hace único a Huaqiangbei es su dinámica. Un emprendedor puede diseñar un producto por la mañana, conseguir componentes al mediodía y tener un prototipo funcional al día siguiente. Este modelo ha inspirado el término “Shanzhai innovation”, asociado a la creatividad ágil y la adaptación veloz del mercado chino.

Shenzhen hacia la APEC 2026

La designación de Shenzhen como sede de APEC 2026 la sitúa dentro del foro de Asia-Pacific Economic Cooperation, un espacio que reúne a 21 economías de la región Asia-Pacífico para promover la cooperación económica, el comercio y la inversión, en el que la ciudad actuará como anfitriona de reuniones entre líderes, empresas y organismos internacionales.