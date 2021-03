Durante la tarde del pasado viernes 5 de marzo, se registraron manifestaciones en el sector de Plaza Italia, que terminó con un ataque incendiario al monumento del General Manuel Baquedano.

Este hecho fue repudiado por el Ejército de Chile, que a través de un comunicado calificó a quienes provocaron las llamas de “cobardes desadaptados” y “antichilenos”.

Según la institución, los responsables del hecho “desconocen la historia y en su ignorancia, son incapaces de descubrir el extraordinario aporte que el General Baquedano junto a miles de soldados chilenos le entregaron al país”.

Este domingo, en el primer capítulo de la nueva temporada de Tolerancia Cero, Mónica Rincón se refirió a estas polémicas declaraciones.

“Lo que encuentro grave del concepto ‘antichilenos’ es que cuando tú deshumanizas al otro y lo pones como un enemigo. Cuando tú deshumanizas al otro, finalmente lo haces menos merecedor de derechos”, señaló.

Lee también: Gobierno se querellará contra responsables del incendio a estatua del General Baquedano

En ese sentido, afirmó que “el comunicado público no da lugar. El Ejército tiene que entender que no es deliberante y tiene derecho a estar molesto, pero esa molestia se la tiene que manifestar a su superior, no se entra en un debate público como en el que entraron“.

La periodista indicó que con esta discusión se está llegando a “un falso dilema entre seguridad y derechos humanos. Que si tú apoyas los derechos humanos, quiere decir que no apoyas la seguridad; y si te importa la seguridad, no te importan los derechos humanos”.

Finalmente, respecto a la idea de que las Fuerzas Armadas estén a cargo de la seguridad de las calles, Rincón aseguró que los militares “se hacen un flaco favor al entrar en este debate. Creo que no quieren, no es su expertíz y no están preparados para eso”.

“Yo creo que retrotraer un lenguaje de una de las épocas más oscuras de Chile le hace un flaco favor al propio Ejército“, concluyó.

Lee también: Gabriel Boric: “El gobierno debe hacer valer la subordinación del Ejército al poder civil”