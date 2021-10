En una nueva edición de Tolerancia Cero, el ex fiscal nacional Sabas Chahuán conversó acerca de diversos temas de la contingencia política y nacional.

Las implicancias del caso Dominga en la Fiscalía, el financiamiento irregular de la política, el estallido social y el rol de Jorge Abbott en la institución fueron algunos de los temas que analizó el abogado junto a nuestro panel.

Lee también: Panel de T0 por encuestas: “Miden opinión pública y sensación, no están midiendo votos necesariamente”

Revisa algunos de los mejores momentos a continuación:

1. “El presidente está siendo imputado, tiene derecho a expresar su opinión”

“El presidente está siendo imputado, tiene derecho a expresar su opinión. Ahora ustedes si me preguntan como ciudadano, yo expreso mi molestia pero me pongo a disposición de la Fiscalía y busco colaborar en todo”.

#ToleranciaCero | Sabas Chahuán: "El presidente está siendo imputado, tiene derecho a expresar su opinión. Pero yo, como ciudadano, expreso mi molestia, me pongo a disposición de la Fiscalía y busco colaborar con todo". 📺 EN VIVO: https://t.co/a1tMsEPMjl pic.twitter.com/LtCw1bt473 — CNN Chile (@CNNChile) October 18, 2021

2. “Hicimos muchas acciones pero faltó el Servicio de Impuestos Internos”

“Yo puedo hablar de lo que conocí. Con el equipo de fiscales que estábamos a cargo de las investigaciones hicimos una multiplicidad de diligencias pero no se podía seguir más allá porque faltaba una acción de Impuestos Internos“.

#ToleranciaCero | Sabas Chahuán por financiación irregular en la política: "Hicimos muchas acciones pero faltó el Servicio de Impuestos Internos". 📺 EN VIVO: https://t.co/a1tMsF7naT pic.twitter.com/ML6azBEu2r — CNN Chile (@CNNChile) October 18, 2021

3. “Hay ciertos comentarios, dichos de Abbott que me parecen muy desafortunados”

“Hay ciertos comentarios, ciertos dichos de Abbott que me parecen muy desafortunados. No creo que Abbott sea el Conde Dooku de la impunidad. Ahora, que ha tenido desaciertos grandes en cuando a comentarios, obvio, yo he estado en una cuenta pública cuando dijo que los fiscales tenían que tener cuidado con afectar la voluntad popular al investigar parlamentarios”.

#ToleranciaCero | Sabas Chahuán: "Hay ciertos comentarios, dichos de Abbott que me parecen muy desafortunados". 📺 EN VIVO: https://t.co/a1tMsF7naT pic.twitter.com/GbnQB5eUzL — CNN Chile (@CNNChile) October 18, 2021

4. “No tengo dudas que Daniel Jadue es un tipo íntegro y preparado”

“Soy abogado de Daniel Jadue y lo conozco hace 42 años, puede que no coincida con su partido político, pero no tengo dudas que Daniel Jadue es un tipo íntegro y preparado. Ahora, sí cometió un delito, yo creo que ninguno, va a responder”.

#ToleranciaCero | Sabas Chahuán: "No tengo dudas que Daniel Jadue es un tipo integro y preparado". 📺 EN VIVO: https://t.co/a1tMsEPMjl pic.twitter.com/YoVFqqVvZy — CNN Chile (@CNNChile) October 18, 2021

5. “Me parece lamentable que no se sepa quién quemó el metro”

“Me parece lamentable que no se sepa quién quemó el metro. Ahí hay que deslindar claramente los planos. Una cosa es la investigación, creo que hay que hacerla y si alguien es responsable, al que le venga el sayo que se lo ponga. Es legítimo que yo me manifieste, es legítimo que me griten, hasta puede ser legítimo que para llamar la atención acumule sillas y les prenda fuego, estoy exagerando, pero quemar el Metro me parece que es un delito”.