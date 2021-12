El senador Felipe Kast (Evópoli) conversó este domingo con el panel de Tolerancia Cero en CNN Chile sobre diversos temas de la contingencia política, a una semana de la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Partido Republicano).

En la instancia, el parlamentario se refirió al apoyo entregado por su partido al candidato republicano, el deterioro de las antiguas coaliciones gobernantes y el trabajo que está realizando la Convención Constitucional a meses del plebiscito de salida.

1. “Hay seguidores de José Antonio Kast que no le ayudan mucho”

“Creo que todos hemos sido testigos de que hay seguidores de José Antonio Kast que no le ayudan mucho. Desgraciadamente eso le pasa también a Gabriel Boric, le pasa a muchas personas que tienen seguidores, pero el caso de Kaiser es muy lamentable. Le he dicho a él también. Yo doy fe que José Antonio es muy distinto a estas personas, me ha tocado conocerlo desde hace mucho tiempo“.

2. “Lo mejor para Chile, profundamente, es José Antonio Kast”

“Hay muchas cosas que puede decir José Antonio Kast que yo no soy igual a él, pero en el fondo no significa eso, que yo crea y estoy convencido que lo mejor para Chile, profundamente, es José Antonio Kast versus el Partido Comunista, el Frente Amplio y Gabriel Boric. Yo lo he visto votar, Gabriel Boric podrá decir todo lo que quiera, pero yo evalúo a las personas por sus votaciones”.

3. “La mayoría silenciosa de Chile no va a querer que vayamos por el camino de aquellos que creen que los últimos 30 años fueron un desastre”

“Si es que gana José Antonio Kast, y yo creo que va a ganar por las mismas razones en que se equivocaron las encuestas que decían que Boric iba a ganar y perdió en primera vuelta. Yo creo que José Antonio Kast va a ganar porque la gran mayoría silenciosa de Chile no va a querer que vayamos por el camino de aquellos que creen que los últimos 30 años fueron un desastre, creo que Chile es un país maravilloso”.

4. “Si llega a ganar Kast es muy probable, creo yo, que la UDI y RN quieran entrar al gobierno”

“Si llega a ganar José Antonio Kast es muy probable, creo yo, que la UDI y Renovación Nacional quieran entrar al gobierno. Es muy probable. Eso va a abrir una conversación porque Evópoli no va a hacer eso y probablemente se genere un camino propio distinto a esa coalición“.

5. “La mejor opción para Chile es que la constituyente cambie su estilo para hacer política”

“La mejor opción para Chile es que la constituyente cambie su estilo para hacer política (…) Yo espero que Elisa Loncon, el señor Bassa y todos los constituyentes actúen con un poquito más de humildad para el mandato que les dimos. Yo estuve por el Apruebo, les pedimos que hicieran una casa para todos los chilenos y lo que he visto es todo lo contrario”.