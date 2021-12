Este domingo, el senador del Partido Socialista e integrante del equipo político del comando de Gabriel Boric, Carlos Montes, conversó de diversos temas de la actualidad política a 14 días de la segunda vuelta presidencial con el panel de Tolerancia Cero.

En la instancia, el parlamentario se refirió al apoyo que entregó su partido al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, además apuntó a la necesidad de requerir de una amplia mayoría para hacer los cambios que necesita la sociedad chilena y señaló que el ex abanderado del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, genera una gran molestia por lo que él representa respecto al no pago de las pensiones alimenticias de sus hijos.

Revisa los momentos destacados de la entrevista a continuación.

1. “Los 30 años son una discusión pendiente”

“Cuando se supieron los resultados teníamos una clara convicción. Es muy importante lo que se va a decidir ahora, de quién es Presidente y no tenemos dudas de que Boric representa un camino de avances, de transformaciones. Respecto a lo que ocurrió con los 30 años, porque esa es la discusión en concreto, esa es una discusión pendiente en nosotros y en la realidad, en la realidad académica y en la realidad política, y creo que postergamos mucho el haber entrado en esa discusión y por eso hay que entrar, y ese es uno de los desafíos posteriores al 19 (de diciembre)”.

2. “Preferiría que no estuviéramos en el gobierno”

“En mi opinión, yo preferiría que no estuviéramos en el gobierno, que apoyáramos claramente las reformas, estuviéramos básicamente construyendo proyectos, reinsertándose en la sociedad, construyendo un socialismo democrático que se ha debilitado mucho en la sociedad chilena“.

3. “Se requiere de una amplia mayoría para hacer los cambios”

“El Partido Socialista dentro de su política entiende de que debe haber una amplia alianza con el centro y toda la izquierda en función de hacer transformaciones, porque sino no es posible hacer transformaciones. Eso como marco más general (…) La idea más fuerte que hay es tratar de construir un amplio frente por un cambio en el país, una amplia mayoría por los cambios. Es muy difícil no hacerlo así. Y yo creo que es importante que esté la izquierda, pero también entenderse con el centro. Para hacer cambios en un país donde la derecha tiene el poder que tiene, donde tiene una manera de controlar los medios, de controlar la economía, controlarlo todo, requiere de una amplia mayoría para hacer cambios”.

4. Montes aseguró que Gabriel Boric no debería participar del programa online de Franco Parisi

“Yo creo que no debiera ir, porque creo que hay una gran molestia de distintos sectores, sobre todo desde el feminismo, porque lo que él representa en relación a las pensiones, no es una cosa puramente de pagar o no pagar. Es un problema de una actitud frente a la mujer, a su realidad de pareja y todo. Creo que el tema es conversar con la gente que votó por Parisi y quisiera que hubiera un diálogo más con ellos”.

5. “Viene un tiempo de repensarse para el mundo actual”

“Hay una crisis de los partidos tradicionales, de la forma en que fueron y de la forma que son. Yo creo que esto tiene que ver con la crisis en la política, tiene mucho que ver con la pérdida de poder de la política también. Es un problema bien profundo, no es una cuestión superficial. Los partidos tiene que reposicionarse en la sociedad, con un vínculo con la gente, en su proyecto para esta nueva sociedad. Yo creo que viene un tiempo, particularmente en los partidos de izquierda y especialmente en el Partido Socialista, de repensarse y reconstruirse para el mundo actual“.