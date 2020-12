Los cambios de tendencia en la positividad del COVID-19 en algunas comunas de la Región Metropolitana obligaron al Ministerio de Salud a tomar nuevas medidas, donde algunas deberán retroceder en el plan Paso a Paso. Con esto en cuenta, el Minsal también elaboró un plan pensando en las fiestas de fin de año.

En conversación con CNN Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó las recientes determinaciones para algunas de estas comunas como Vitacura, Santiago y Estación Central, que tuvieron que pasar de Apertura Inicial a Preparación.

Lee también: Pfizer enviará a Chile 1,6 millones de vacunas contra el COVID-19 los primeros meses del 2021

En particular, los números de casos positivos si bien venían a la baja en la RM, un reciente incremento generó la alerta donde el Minsal decidió actuar. “En algunas comunas hemos visto un aumento mayor de lo esperado, y por eso se ha decidido ir retrocediendo (de fase)”, apuntó Daza.

En relación a la Navidad y las fiestas de fin de año, la subsecretaria anticipó la medida que se tomará para los viajes masivos que se esperan para esas fechas: “No hay restricción de movilidad interregional para el 24 de diciembre en comunas en etapa 3 y 4”, aseguró. No obstante, anunció que habrá límites de reuniones con 15 personas para Transición, 20 para Preparación y 30 para los de Apertura Inicial.

Segunda ola y eclipse

En cuanto a los cuestionamientos sobre si Chile está preparado para enfrentar una eventual segunda ola del virus, Daza ve con optimismo esa posibilidad.

“La situación hoy en día es muy distinta. Tenemos una capacidad de testeo francamente mayor de lo que tuvimos en esa época. Tenemos una trazabilidad que está mucho mejor implementada en todas la regiones. Tenemos más conocimiento acerca del coronavirus”, destacó.

No obstante, también indicó que la población juega un rol principal a la hora de prevenir los contagios, más allá de todas las medidas restrictivas que aplican las autoridades: “Lo que finalmente permitirá avanzar y disminuir el número de casos son las medidas de autocuidado”.

Lee también: Plan “segunda ola”: Minsal proyecta más de 9 mil casos diarios para enero en el peor escenario

Asimismo, en su análisis, Daza indicó que la mayor parte de los contagios hoy en día se están registrando en las reuniones masivas con gente cercana: “Nos relajamos en los eventos sociales, familiares, con amigos. Por lo tanto, estamos haciendo un hincapié en educación que es ahí donde tenemos que tomar las medidas más efectivas”.

En relación a uno de los eventos más próximos, el eclipse del 14 de diciembre en La Región de La Araucanía, Daza reveló que no habrá concesiones para esas regiones.

“El ‘Paso a Paso’ no se va a cambiar. Las comunas que para el día del eclipse, o los días previos estén en etapa 1 o 2, no podrán recibir visitantes. Obviamente, sí podrán ver el eclipse quienes vivan ahí, pero donde haya Cuarentena o Transición no se pueden recibir a personas de otras comunas”, enfatizó.