Ministro Pizarro valora avances en reforma a Ley de Sociedades Anónimas Deportivas: “Esperamos que el proceso culmine este año”

En conversación con CNN Deportes, el ministro Jaime Pizarro valoró el avance del proyecto que busca eliminar los conflictos de interés en la administración de los clubes, y expresó su confianza en que la reforma pueda ser despachada antes de fin de año.

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, abordó este jueves el avance de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, iniciativa que busca fortalecer la transparencia y equidad en el fútbol chileno, eliminando posibles conflictos de interés en la administración de los clubes.

En conversación con CNN Deportes, el secretario de Estado valoró el trabajo legislativo que se ha desarrollado en la comisión del Senado, donde ya se han aprobado algunos artículos clave del proyecto.

“Hemos seguido asistiendo a la comisión del Senado. Ayer tuvimos la posibilidad de participar nuevamente y se aprobaron varios artículos. Ya está agendada la próxima sesión, así que seguimos avanzando”, señaló el ministro.

Pizarro destacó que este proceso ha sido enriquecido con la participación de diversos actores del ámbito deportivo. “Ha sido un buen avance, donde se ha podido invitar a distintos sectores, y todos han podido manifestar sus aportes, sus contribuciones y también sus puntos de vista sobre esta iniciativa”, indicó.

El titular del Deporte se mostró optimista respecto al futuro del proyecto: “Hemos visto una muy buena disposición y agradecemos todas las contribuciones que han existido. A veces las cosas fluyen más rápido, otras requieren más tiempo, pero esperamos que durante este año pueda completarse este proceso para continuar con el trámite correspondiente”.

La reforma busca mejorar los estándares de gobernanza en el deporte profesional chileno y responder a críticas sobre la falta de fiscalización y control en el actual modelo de sociedades anónimas.

Revisa la entrevista a continuación: