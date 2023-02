La ministra del Interior, Carolina Tohá, conversó con CNN Chile tras la presentación oficial de la “hoja de ruta” en materia de seguridad. En ese contexto, la secretaria de Estado abordó las acusaciones de “atentado a la propiedad intelectual” y “plagio” que realizó Renovación Nacional (RN) a propósito del documento. “Da un poco de risa porque hasta hace poco uno se juntaba, con el mismo texto, con parlamentarios del partido y decían que no se recogía ninguna de sus propuestas. Ahora dicen que es un plagio de sus propuestas”, indicó la ministra y agregó que “es una manera de excusarse de porqué no están en algo que debieran estar (…) agradezco el aporte que se hizo y los invitaría a no hacer disputas estériles”.