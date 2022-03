La jornada del miércoles la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) anunció una nueva alza de $6,7 por litro en los combustibles, por lo que parlamentarios de oposición solicitaron implementar medidas para mitigar el incremento.

En conversación con CNN Chile, la economista jefe de Dominus Capital, Michèle Labbé, aseguró que “hoy día los ciudadanos en Chile no estamos sufriendo los precios del petróleo de la guerra, porque todavía no se ha traspasado toda el alza previa a los precios de la gasolina”.

“Cuando uno mira los números, la realidad internacional es que el precio del petróleo que alcanzaba US$30 el barril en 2020, hoy está en US$100. Eso es lo que está llevando al alza los precios y no es por guerra, sino que simplemente por demanda mundial”, añadió.

En esa línea la economista afirmó que “a nivel internacional aún no existe un alivio, y no sabemos si es que va a venir uno. Aquí estamos pensando y esperando que la guerra termine pronto y nos desilusionamos cada vez que los intentos por llegar a acuerdo no funcionan”.

“Tenemos que entender que estamos en un periodo de precios mucho más altos y lamentablemente existe una organización que maneja los precios en el mundo y son más altos. Es lo que nos está sucediendo a nosotros y a todo el mundo”, añadió.

Asimismo, Labbé recordó que no solo está subiendo el precio del combustible sino que también el del trigo que “tampoco tiene un mecanismo de estabilización y eso va a significar un incremento en el precio del pan y otros bienes”.

En cuanto a la forma de enfrentar ese tipo de alzas, la economista explicó que “lo que tiene que hacer el Gobierno es ponderar dónde quiere gastar la plata, una pregunta muy complicada”.