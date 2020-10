El ex candidato presidencial y fundador del PRO, Marco Enríquez-Ominami, se refirió al escenario actual de la oposición, la división que se generó a raíz de la inscripción de las primarias por las elecciones municipales y de gobernadores regionales, y al futuro de las presidenciales.

En entrevista con CNN Chile, se definió como “un obsesivo de la unidad en la oposición”, por lo que expresó que “el progresismo no puede ser sinónimo de un desorden improductivo”.

Si bien aseveró que “es legítima la ruptura, pero no ahora”, ya que “no hay razón para que no estemos unidos” y que “la derecha no lo ha hecho mal, lo ha hecho muy mal, pero está con una ventaja, tenemos que ser capaces de ordenarnos para un cambio en Chile”.

Junto a esto, cuestionó que “hay mucho candidato presidencial (en la oposición) que se proclamó disponible y ayer reinaron por sus ausencia casi todos, no estaban. Ninguno estuvo para ordenar esto y ordenar a sus partidos”.

Pese a esto, al ser consultado por la posible unidad para cuadrarse con un candidato o candidata en la oposición para las presidenciales, ME-O aseveró que “se va poder, se requiere un poco más de liderazgo y de sacrificio“.

Por otra parte, aseguró que “la Concertación no existe, se acabó, ni ellos mismos la recuerdan, no la defienden, no es el tema, no se habla de eso. Todos hemos cambiado”.

Lavín y Jadue

Consultado por Joaquín Lavín y Daniel Jadue, los dos nombres que por el momento son los que suenan más fuertes para competir en una posible carrera presidencial tanto del oficialismo como de la oposición, Enriquez-Ominami entregó duras palabras para quien podría ser el representante de Chile Vamos.

“Si Joaquín Lavín es socialdemócrata, que se inscriba en la primaria nuestra y yo me inscribo con él”, manifestó junto con aseverar que “desde cuándo Joaquín Lavín ha estado por la educación pública y gratuita, han votado 30 años en contra”.

En la misma línea, indicó que al alcalde de Las Condes “le creo cuando vota por el Apruebo, pero no lo creo nada cuando pretende instalar la socialdemocracia”.

Incluso vaticinó que “no va a llegar a La Moneda, ya lo derrotamos, yo era parte del equipo de publicistas de Ricardo Lagos el ’98, ’99, no va llegar a La Moneda. Lavín no tiene densidad, pasta, se requiere una fuerza tranquila de cambio, un liderazgo dispuesto a sacrificar, que no esté en el cálculo, y una consistencia un proyecto de país que él no tiene, su modelo de desarrollo es idéntico al de Piñera”.

En tanto, sobre la autoridad municipal de Recoleta, acotó que “cometió dos errores”, uno, “presidencializar un plebiscito es un error, nadie está pensando en él” y, segundo, “no dedicarse a la unidad” del bloque.

Finalmente, dijo que “voy a ser un soldado de la unidad” y “estaré disponible para lo que haya falta”, porque en elecciones anteriores “la fuerza de mi voluntad hizo el bien e hizo el mal , porque nos equivocamos y triunfamos, pero al mismo tiempo no estuvimos bien con lo de Frei”. Esto último en relación a no llamar a votar por Frei en las elecciones que derivaron en el primer gobierno del actual presidente Sebastián Piñera.