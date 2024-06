Evelyn Matthei: “La eutanasia no es la única salida, hay otras que pueden ser más dignas y humanas”

En entrevista con CNN Chile Radio, la alcaldesa de Providencia afirmó que la eutanasia no es la única opción para una muerte digna. Esto luego que el presidente Boric anunció en la Cuenta Pública que le dará urgencia al proyecto.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, manifestó que la eutanasia “no es la única salida” para una muerte digna. Incluso, indicó que hay otras alternativas que “pueden ser más dignas y humanas”.

Durante su tercera Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric anunció que le pondrá urgencia e impulsará la iniciativa de eutanasia y cuidados paliativos que actualmente está en el Senado, “porque aprobar esta ley es un acto de empatía, de responsabilidad y de respeto”.

La acción fue celebrada en sectores oficialistas, sin embargo, también provocó molestia en fuerzas más conservadoras.

Reacción de Matthei

Este lunes, en entrevista con CNN Chile Radio, se le consultó a la alcaldesa su opinión sobre la eutanasia. En primera instancia, manifestó que, “cuando uno conversa con la gente, solo todo con gente ya de 60 años y para arriba, yo creo hay un gran temor a morir con mucho dolor, a morir solo y a morir dejando deuda”.

En ese sentido, destacó la necesidad de los cuidados paliativos para los pacientes. También dijo que: “Si a ti te aseguraran que tú puedes morir en tu casa tranquila, no conectado, pero sin dolor, a mí me da impresión que la gente cambiaría de opinión. Por eso yo siento que, primero, hagamos funcionar esa ley, que no está funcionando porque no le han dado dinero”.

“Porque al final los temores de la gente son súper reales, yo creo que todos tenemos ese temor de morir solo, en un hospital donde uno no conoce a nadie, conectado, con dolor y con dejando una deuda”, agregó.

No obstante, la eventual candidata presidencial de Chile Vamos fue enfática en manifestar su opinión respecto a la eutanasia: “Esa no es la única salida, la eutanasia no es la única salida. Yo creo que hay otras salidas que pueden ser más dignas, humanas, etcétera”.