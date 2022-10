Mario Desbordes, ex diputado y ex presidente de RN, conversó con CNN Chile la tarde de martes y aseguró “estar convencido” de que su nombramiento como ministro de Defensa en el gobierno de Sebastián Piñera “se hizo con el afán de dañarme políticamente”. “He llegado a la convicción de que lo hizo para sacarme del escenario político porque era incómodo, yo había estado fuerte en el tema de los acuerdos y de los retiros del 10% que en ese minuto me parecían necesarios porque el gobierno no soltaba la plata”, ahondó el ex secretario de Estado.