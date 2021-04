En un nuevo capítulo de Aquí Se Debate Prime, de cara a las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo, la candidata independiente con un cupo en la lista de Chile Vamos, María Luisa Cordero, fue parte de la conversación sobre la redacción de la nueva Constitución.

Al inicio del programa, se le pidió que en un minuto señalara de qué forma se ha preparado para asumir este rol -en caso de que sea electa-, considerando la importancia de este proceso histórico para el país y que sentará las bases de Chile para las siguientes décadas.

De esa manera, la candidata constituyente del D12 (La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo), aseguró que “no me he leído la Constitución de la dictadura”, añadiendo que “he leído resúmenes, tengo dos hijos abogados que me han ido señalando y tengo un asesor comunicacional que me sopla los temas importantes“.

Por otro lado explicó que “ya tengo anticipado mi pensamiento si llegara a ser elegida en la constituyente (…). Creo que es una situación histórica, qué duda cabe, pero no le pongo tanto dramatismo porque tengo una relativa buena formación académica, todavía me funciona la cabeza a los 78 años”.

Finalmente, aseveró que esta carrera por un cupo a la CC “lo hice en homenaje a mis nietos, Mateito y a la Renata, para que reciban un país con una Constitución como dios manda, democrática, y como le gustaría a su abuelita: con salud para todos, con vivienda asequible y decente, educación decente, y un país solidario y benefactor”, concluyó.