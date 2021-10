A solo unas horas después que el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, diera libertad de acción a los partidos de su coalición, estos salieron a defender a su carta para la elección de noviembre.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con la secretaria general de la UDI, la diputada María José Hoffmann, quién recalcó este mensaje de apoyo y que mantendrán el pacto realizado con la primaria.

“Nosotros reiteramos nuestro apoyo a nuestro candidato presidencial que es Sebastián Sichel, que puede llegar a una mayoría que va más allá de nuestro sector. La libertad de acción es algo que el camino es incentivar, cautivar a nuestros candidatos como a nuestros electores. En la primaria ya quedó zanjado y es algo en lo que debemos mantener la coherencia”, sostuvo.

Respecto a los parlamentarios que han manifestado su apoyo a la candidatura de José Antonio Kast, ella aseguró que la sanción no es la forma de actuar. “Es algo que hemos tomado como sector, el camino no son las sanciones, si no que tiene que ver con convocar. Hemos tenido conversación con algunos parlamentarios que habían anunciado su apoyo a él (José Antonio Kast) y no lo compartimos, pero creemos que más que las sanciones, tiene que haber una causa convocante“, explicó.

La diputada aseguró que, si bien las dos candidaturas son diferentes, se requiere hacer un pacto de apoyo para la segunda vuelta. “El mensaje de Sebastián Sichel es más amplio, hay matices que son distintos, Hoy podemos decir que nuestro sector tiene dos candidatos, pero tenemos una posición super clara. Le pedimos a él, que haya un compromiso que en una eventual segunda vuelta que si él es quién pasa, debería haber un apoyo recíproco“, anticipó.

También enfatizó que la campaña de Sebastián Sichel no debería estar enfocada en atacar a José Antonio Kast, ya que puede poner en riesgo la elección. “Si la estrategia es diferenciarse con el candidato que es más parecido a nuestro sector, creo que es un error. El énfasis estratégico de la campaña tiene que estar puesto frente al candidato de ultra izquierda. No somos iguales, pero la energía de la campaña tiene que estar puesta donde están las diferencias más profundas. Hay un riesgo en la elección presidencial y en la parlamentaria“, aclaró.

A su vez, señaló que hubo un error en no acercar a los partidos a la campaña presidencial. “Tenía una configuración distinta y hemos hechos un esfuerzo muy genuino de tartar de ser aporte. Hubo errores en no poder contar con algo tan útil como las estructuras de nuestros partidos a lo largo de todo Chile, pero creo que se está corrigiendo. El énfasis no está en dar órdenes de partido y en marcar las diferencias, si no están puestas en recuperar aquello que nos hizo ser una opción y una alternativa de verdad”, argumentó.

Por último, la secretaria general de la UDI apuesta que todavía tienen opciones de pasar a segunda vuelta en noviembre. “Hemos visto una movilidad en la intención de voto, y eso provoca que en nuestro sistema las puertas estén completamente abiertas. Pero para eso nuestro candidato tiene que recuperar su sintonía con la clase media, porque ahí está su fuerza”, concluyó.