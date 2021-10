Este martes Sebastián Sichel anunció que entregará libertad de acción a los partidos de Chile Podemos +, para la primera vuelta de la elección presidencial.

Esto, luego de que varios parlamentarios como el senador de la UDI, Claudio Alvarado, y el diputado de este partido, Cristián Labbé, anunciaran su apoyo a José Antonio Kast para la elección de noviembre.

El candidato oficial de la coalición expresó que “algunos que queremos proponer este proyecto, nos hemos dado cuenta que algunos, saliéndose del compromiso democrático que habíamos acordado, quieren apoyar una antigua derecha, porque no creen en un proyecto colectivo“.

A su vez, los acusó de que “no respetan los acuerdos de la primaria y las reglas básicas de la democracia, cumplir su palabra y avanzar a esos cambios. Parece que apoyaban este proyecto colectivo por conveniencia, simplemente miraban la encuesta del día”.

Debido a esto, Sichel les solicitó a los partidos políticos que entreguen la libertad de acción a quienes quieren apoyar el proyecto político de candidato del Partido Republicano.

“Quiero pedirles a los partidos de Chile Podemos Más que hagan lo que esa antigua derecha quiere hacer, que le declare la libertad de acción, que vuelvan donde siempre querían estar. Y quiero pedirles a los partidos que se sientan en la libertad de acción de tomar la decisión que ellos quieran respecto a sus apoyos partidarios”, expresó.

Por último, aclaró que “no vamos a aceptar el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy, en una persona intolerante, de extrema derecha, que no cree en la diversidad, que no es independiente y que no cree en las ideas de la libertad”.