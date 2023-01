María José Hoffmann, secretaria general de la UDI, conversó con CNN Chile sobre el próximo proceso constituyente y las listas que se formarán de cara a las elecciones para esa instancia. En ese sentido, aseguró que “republicanos no tiene derecho a romper la unidad del Rechazo. Esto es un análisis matemático, si no vamos en una lista la posibilidad de sacar menos candidatos es enorme. Si nosotros nos asimilamos no solo con republicanos, sino también con la nueva formación de Demócratas o Amarillos que involucre a todos los actores que estuvieron por el rechazo, podemos estar cerca del 62% y ser mayoría en ese Consejo Constitucional (…) hoy día es clave que vayamos en una lista porque tenemos la posibilidad de ser mayoría y republicanos no tiene derecho a romper el 62% que conformamos con mucha generosidad”.