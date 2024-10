Jaraquemada por designaciones de Vela y prima de Boric en cargos públicos: “Estos casos atentan con el ideal de meritocracia”

En conversación con Tolerancia Cero, la presidenta de la Comisión de Probidad y Transparencia, destacó que la falta de transparencia en estos procesos puede generar desconfianza en la ciudadanía, enfatizando que es crucial que los funcionarios sirvan al Estado y no a intereses particulares.

La presidenta de la Comisión de Probidad y Transparencia, María Jaraquemada, abordó los cuestionamientos surgidos por presuntos actos de “nepotismo” que afectan la institucionalidad del Ejecutivo.

Esto se da tras la designación de Diego Vela, expresidente de Revolución Democrática, como representante de Chile ante la OCDE, y la contratación de la geóloga Isabel Santibáñez Boric, prima del presidente, en la Empresa Nacional de Minería (Enami).

Un llamado a la transparencia en el empleo público

En conversación con Tolerancia Cero, Jaraquemada destacó la importancia de garantizar la meritocracia en el empleo público y la necesidad de transparencia en estos nombramientos.

A juicio de la presidenta de la Comisión, dichos casos atentan al concepto de “meritocracia o de abrir que todos podamos tener como la misma capacidad de llegar a los mismos lugares“.

Jaraquemada mencionó que hay un tema que no es menor, relacionado con “la famosa reforma al empleo público, donde al final nosotros sepamos que las personas que están ahí, en cargos más bien técnicos, que no son de exclusiva confianza, están ahí porque, bueno, se abrió la oportunidad y todos llegaron ahí por sus capacidades. Y sirven al Estado y no al gobierno”.

Nepotismo, la debilidad de América Latina

La presidenta también subrayó que “una de las grandes debilidades de América Latina” es la ausencia de meritocracia.

“Nosotros no sabemos si están sirviendo al patrón o a la patrona o a todos los ciudadanos y ciudadanas”, añadiendo que “es difícil creer que, una vez que estás en el gobierno, quieran perder el poder“.

Respecto a los nombramientos cuestionados, Jaraquemada subrayó que “efectivamente el problema de estos casos es que no nos permiten distinguir cuál es la principal razón por la que estas personas llegan al cargo”.

Reconocimiento a su trabajo o confianza excesiva

Jaraquemada destacó que puede ser que Isabel Santibáñez tenga “todas las características y todas las competencias, y quizás cualquier otro gobierno también la hubiera elegido. Pero eso no lo sabemos. Y no es responsable de ser prima del presidente, además”.

La presidenta de la comisión argumentó que “los gobiernos que llegan quieren llegar con su gente. Hay muchas personas que trabajaron para que estos gobiernos sean electos, son sus personas de confianza, quieren implementar su programa”, pero eso tiene que llegar arriba: “esto no puede ir chorreando hacia abajo, eso es complejo”.

Finalmente, concluyó que “tenemos que ser más honestos, transparentar esta situación, y en el fondo establecer los límites de hasta dónde podemos dejar la exclusiva confianza y hasta dónde en el fondo es por concurso”.