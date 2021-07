El diputado socialista Marcelo Schilling conversón en CNN Chile sobre las próximas definiciones de su partido, ante la urgencia de unas primarias convencionales en la carrera hacia las elecciones presidenciales y que podría llevar a la papeleta a Paula Narváez (PS) y Yasna Provoste (DC).

Sobre el escenario político tras las primarias presidenciales, Schilling destacó que “es imposible no reconocer que el escenario va cambiando (…) lo que no ha cambiado es la determinación de los socialistas de presentarle una alternativa al país encabezada por Paula Narváez, respaldada por el PPD, el Partido Liberal y parlamentarios del Nuevo Trato, pero también por un número importante de independientes que ven en el camino del socialismo gradualista, reformista y democrático, la alternativa para el país“.

Sobre la fallida posibilidad del PS de ser parte de una primaria con el Frente Amplio, el diputado socialista esgrimió: “ellos no quisieron y el PC se opuso, en particular el señor Jadue, pero Gabriel Boric no hizo nada por abrir esas primarias más allá de esas fronteras” y sentenció que “los socialistas seguiremos con nuestro camino, no tenemos muchas dudas”.

Al respecto de la alianza que están formando entre socialistas y demócratas cristianos, aseguró que “tenemos la determinación de ir juntos, con otras fuerzas políticas con las cuales nos hemos entendido en los últimos 40 años (…) la alianza con la DC y otros sectores de centro la constituimos para sacar a la dictadura”. Esa colaboración, detalló, “es antigua, desde el manifiesto democrático de 1983 que fue la primera semilla de alternativa a la dictadura y más allá de conflictos y algunos empujones y diferencias, también tenemos grandes puntos de encuentro y hemos demostrado nuestra eficacia al país cuando gobernamos“.

Consultado por los dichos del senador Jorge Pizarro (DC), quien afirmó que hubiese esperado “un gesto” del PS bajando la candidatura de Paula Narváez en favor de un alzamiento de Yasna Provoste, Schilling fue enfático en señalar que “creo que es una falta de respeto pedirle al PS que baje a su candidata, así como sería una falta de respeto que nosotros le digamos a Yasna Provoste que se mantenga en la presidencia del Senado para que nos deje el camino libre, y a la DC que se pliegue simplemente a nuestra candidatura”.

Finalmente, ante la posibilidad de que haya división entre los parlamentarios socialistas en pos de apoyar la candidatura de Gabriel Boric (CS), el diputado Schilling sentenció que es algo que descarta, ya que “ellos saben que tenemos un destino común (…) van a seguir la senda de su partido, el partido de Allende, que siempre le ha abierto el paso al progreso popular”.