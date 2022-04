Este viernes terminó la primera COP 1 del Acuerdo de Escazú, instancia en la que se reforzó el compromiso para proteger a los defensores ambientales en la región.

Para profundizar en el tema, el ex ministro de Medio Ambiente y Ceo de Global Mehane Hub, Marcelo Mena, dijo en conversación con CNN Chile que ratificar la participación de nuestro país en este acuerdo, “es una gran noticia porque significa que Chile retoma su liderazgo en el ámbito internacional latinoamericano”.

En ese sentido, sostuvo que “cuando quisimos impulsar este acuerdo en su momento, era porque creíamos que era fundamental para una mejor democracia ambiental, que hubiera una mayor participación ciudadana. No en todos los lugares de Latinoamérica tienen estándares de medición de calidad de aire como las que tiene Chile y por tanto, no hay transparencia con lo que está pasando en el territorio. La gente no sabe lo que respira, no sabe a lo que se expone y tiene el derecho”.

Asimismo y respecto a la justicia ambiental, el ex ministro subrayó que “en Latinoamérica hay algo muy trágico que ocurre, que hay una gran cantidad de gente que muere asesinada por proteger el territorio. Gente que ha luchado por la deforestación en Brasil, gente que ha luchado contra termoeléctricas en Honduras o en Colombia, o incluso también en Chile lamentablemente hay algunos indicios de que hay gente que ha sido perseguida por proteger el medio ambiente y eso también se trabaja en el acuerdo de Escazú, para poder colaborar y ver cuáles son las mejores formas de poder defender a esas personas protegiendo el territorio”.

Respecto al informe rechazado por el Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, Mena expresó “lamentablemente tenemos que entender que hay que avanzar pero hay que lograr acuerdos, y evidentemente hay que tener autocrítica de que sí ha sido rechazado en gran parte dos veces ese informe, es fundamental que no desaprovechemos esta oportunidad, que no caigamos en los maximalismos que no necesariamente son efectivos para la protección ambiental”.

“Personalmente votaría a ojos cerrados, con gran parte de lo que pasaría en ese informe y en esa Constitución, pero lo que nosotros tenemos que hacer es que esto sea una casa común, que haya una votación mayoritaria por el Apruebo, para que esto realmente acoja las miradas distintas”, zanjó.