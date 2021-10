Este jueves el Pleno de la Convención Constitucional aprobó los más de 300 artículos y mil indicaciones del reglamento interno que le permitirá comenzar con el trabajo de elaboración de una nueva Constitución para nuestro país.

Tras un maratónico, inédito y eficaz trabajo de 3 meses, los miembros del hemiciclo comenzarán su semana territorial para luego dar pie a la conformación de las 7 comisiones permanentes de la instancia, que deberán iniciar sus discusiones de fondo el próximo 18 de octubre, cuando se conmemoren 2 años del estallido social.

En ese contexto es que la convencional de Vamos Por Chile, Marcela Cubillos, conversó con CNN Chile para entregar sus impresiones del cierre de esta etapa en el trabajo constituyente y detallar las críticas de su sector a determinaciones aprobadas por mayoría, como el mecanismo de plebiscitos dirimentes.

“A nosotros nos fue muy mal en las elecciones del 16 de mayo, entonces tenemos una coalición que acá no solamente no tiene el tercio, no tiene el cuarto. Entonces, la verdad que relevancia en términos de poder dentro de la Convención, no tenemos ninguna“, lamentó la ex ministra de Educación.

Bajo esa premisa, Cubillos señaló que le parece “una buena noticia” la aprobación total del reglamento interno, pese a que “independiente de que una tiene muchas críticas respecto de varios de ellos (los reglamentos) y en el contenido específico de ellos, estábamos antes en un escenario mucho peor, que es de la arbitrariedad completa”.

La convencional del gremialismo también destacó que las reglas del hemiciclo se hayan definido en un tiempo tan acotado, principalmente porque de esa forma es posible comenzar con el trabajo constitucional de fondo, sin embargó recalcó que bajo su impresión “han sido más las cosas negativas de estos 3 meses, que las positivas“.

Asimismo, Cubillos aprovechó de insistir en su negativa contra el mecanismo de democracia directa que son los plebiscitos dirimentes aprobados por el grueso del Pleno de la CC, asegurando que aunque miembros de su sector no estén seguros, ella insistirá en llevar la medida a la Corte Suprema.

“Creo que entre las cosas negativas, ha sido que una Convención ha estado siempre tendiente a excederse en el que es el marco de sus atribuciones y el plebiscito dirimente, más allá de que se diga que se va a hacer vía una reforma constitucional en el Congreso, es una violación a las normas acordadas y a las normas fundamentales con las cuales se aprobó y se plebiscitó este proyecto”, afirmó la constituyente.

En esa línea la ex autoridad aseveró que hará “todos los esfuerzos” por presentar una reclamación ante el Máximo Tribunal, para intentar revertir la aplicación del mecanismo: “Si no se tienen las firmas, bueno (…) creo que lo responsable en términos individuales es jugársela por completo (…) porque este proceso no siga con un vicio tan grande como implica este plebiscito dirimente“.

Cubillos enfatizó en que lograr una reforma constitucional para dar viabilidad al mecanismo es “solamente agregarle un trámite” y que “probablemente” la medida se instale por el Congreso a través de normas transitorias para “bajarle” el quórum necesario en el Congreso.

“Si el día de mañana la derecha tuviera mayoría en el Congreso, ¿quiere decir que podríamos cambiarle las atribuciones a la Convención?, ¿podríamos cambiar la hoja en blanco?, ¿podríamos cambiar la integración? ¿los plazos?, obvio que no. Ese es el vicio fundamental que hay detrás de esto, más allá de la formalidad”, aseguró la ex ministra.

La convencional del oficialismo también emplazó al Frente Amplio por cambiar de postura en torno a estos plebiscitos, desde la Subcomisión de Reglamento y el Pleno de la Comisión de Reglamento, hasta el Pleno de la Convención. Esto último, aseguró, sería consecuencia de que el Partido Comunista “ha ido poniendo la música y corriendo los umbrales en todas las materias fundamentales”.

Por otro lado, Cubillos se mostró pesimista en torno al futuro de la Convención: “Yo voté rechazo muy convencida y uno de los argumentos que teníamos quienes estamos por el rechazo era precisamente la sospecha que una vez elegida se iba a declarar autónoma, soberana e iba a decidir que tenían derecho a darse las reglas que quisieran (…) y eso es lo que hemos visto que ha estado pasando la verdad que desde el día uno”.

Respecto a la voluntad de diálogo de la coalición oficialista, la exministra argumentó que no ha sido viable, debido a que durante las deliberaciones las indicaciones presentadas por su sector han sido mayoritariamente rechazadas, asegurando que existe una “hegemonía de la convención”.

“Siento que es primera vez de la izquierda en 30 años, que no le puede echar la culpa a la derecha de lo que está ocurriendo acá. Tienen la hegemonía y si quisieran escribir un texto más amplio, más transversal, son quienes debieran abrir y tender esos puentes, pero la verdad es que eso no ha existido, sino más bien una voluntad de pasar máquina desde el inicio”, planteó la representante del gremialismo.

Además, Cubillos criticó la decisión de establecer semanas territoriales para los convencionales, cuestionando que éstas sean parte de la naturaleza del trabajo constituyente y apelando a la falta de tiempo que esto generaría para la redacción de la nueva Carta Fundamental.

“Yo estaba en contra de las semanas distritales, creo que no corresponden en una convención como está, aquí no tenemos un trabajo distrital, somos convencionales nacionales, por lo tanto a mi no me parece a diferencia de los diputados que tienen que hacer ese trabajo distrital, que los convencionales hayamos tenido esta semana”, planteó la constituyente de la UDI.