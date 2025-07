¡La Primera hizo historia para Chile! Stephanie Vaquer gana la batalla real de Evolution de la WWE

¡Chile hace historia en la WWE! Stephanie Vaquer ganó una batalla real femenina en la empresa de lucha libre más importante del mundo.

Con esto, la luchadora de San Fernando se consagra como una de las más grandes de la industria femenina del wrestling.

Con su triunfo, La Primera tendrá derecho a disputar el título mundial femenino de la WWE en el evento Clash in Paris.

Un verdadero hito en lo que Vaquer lleva en la elite de la lucha libre, donde ya ha sido ganadora de dos títulos de la marca NXT.

SHE DID IT!!!@Steph_Vaquer punched her ticket to WWE Clash in Paris! 🙌 pic.twitter.com/L11UIyPlU0

— WWE (@WWE) July 14, 2025