Cadem: Oficialismo repunta en la carrera presidencial con Jeannette Jara superando a José Antonio Kast

La candidata de la lista Unidad por Chile, Jeannette Jara, lidera el primer lugar en la encuesta Cadem, seguida por el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, en el segundo puesto.

En el último sondeo de la encuesta Plaza Pública Cadem, Jeannette Jara se posiciona en primer lugar con un 28 % en la categoría presidencial espontánea, seguida por José Antonio Kast con un 23 % y Evelyn Matthei en tercer lugar con un 9 %.

Al consultar a los encuestados qué pasaría si la elección fuera el próximo domingo, la candidata de la lista Unidad por Chile destacó con un 29 % (+3 puntos), mientras que el abanderado presidencial del Partido Republicano alcanzó un 27 % (+5 puntos), ambos pasando a segunda vuelta.

En tercer lugar se encuentra la candidata de Chile Vamos con un 14 %, perdiendo esta semana 4 puntos y acumulando un retroceso de 9 puntos desde el 19 de junio. Luego, siguen Franco Parisi con un 8 % (-2 puntos), Johannes Kaiser con un 6 %, Marco Enríquez-Ominami con un 4 % (+2 puntos) y Harold Mayne-Nicholls con un 2 % (-3 puntos).

El 10 % de los encuestados indicó que no votaría, no sabe o no responde.

Sin embargo, en un escenario de segunda vuelta, las preferencias presentan variaciones significativas. Por ejemplo, Kast superaría a Matthei por 6 puntos (37 % vs. 31 %) y a Jara por 11 puntos (47 % vs. 36 %). Por su parte, Matthei también vencería a Jara con una ventaja de 5 puntos (42 % vs. 37 %).

En cuanto a las expectativas presidenciales, un 35 % de los encuestados (+5 puntos) cree que Kast será el próximo presidente de la República, seguido por Jara, con un 30 % (+5 puntos), y Matthei, con un 12 %, lo que representa una caída de 5 puntos respecto a la medición anterior.

Metodología

La encuesta se realizó mediante contacto telefónico a hombres y mujeres mayores de 18 años, en las 16 regiones del país. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el miércoles 9 y el viernes 11 de julio de 2025.

Se efectuaron un total de 7.210 llamadas para obtener 705 casos efectivos, lo que representa un margen de error de ±3,7 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.