La crisis dentro de Renovación Nacional por los respaldos a un candidato diferente a Sebastián Sichel continúa. Quien abrió la puerta a la discusión fue el diputado Leonidas Romero, luego que afirmara que no apoyará al abanderado de Chile Podemos +, si no que a José Antonio Kast.

Ante esta situación, el presidente del partido, el senador Francisco Chahuán, solicitó su expulsión del partido.

Para profundizar en esta situación, CNN Chile conversó con el parlamentario Leonidas Romero, quien fue claro en asegurar que no renunciará a RN.

Lee también: Candidatos presidenciales se preparan para un debate “con altura de miras” y “sin descalificaciones” el 22 de septiembre

“Lamento lo que pasó con mi partido, porque yo trabajé y respaldé al presidente Francisco Chahuán y a toda su lista, y hasta ahora no he recibido ninguna llamada. Si yo pidiera disculpas tendría que desconocer la educación de mi madre y renegar de mis 66 años donde he creído lo mismo. Yo no voy a renunciar al partido, voy a esperar con calma y si me expulsan lo asumiré“, anticipó.

Romero también fue criticado por el comando de Sebastián Sichel por esta decisión, y el diputado respondió diciendo que espera que el abanderado no salga electo presidente.

“Sebastián Sichel les dice a los parlamentarios que con quien vote a favor del retiro del 10 por ciento, él no se va a sacar fotos, y yo le respondí que no voy a votar en contra por sus amenazas, es por convicción. Luego dice que a los diputados que no estén de acuerdos con el aborto libre, matrimonio igualitario, etc., yo no los voy apoyar ni me voy a sacar fotos con ellos. Este señor todavía no asume y espero que no asuma por la soberbia que tiene, porque ya está dando órdenes“, afirmó el parlamentario.

Lee también: Aún tras críticas de ser falso: Rubilar se sumó a dichos del presidente por derecho de padres a educar a hijos en la CC

El diputado, aseguró que le informó de su decisión a la directiva del partido sobre su voto en la primera vuelta, y que no recibió ninguna sanción en ese momento. “Yo le pedí al presidente Francisco Chahuán que nos dejaran en libertad de acción, porque mi candidato no es el señor Sichel, es José Antonio Kast. Y jamás me lo prohibieron ni me dijeron que me iban a expulsar del partido por eso. Yo se los transparenté y no me dijeron absolutamente nada”, aclaró.

“Voy a apoyar con fuerza a José Antonio Kast, sin ninguna duda”, recalcó Romero.

También aseguró sentirse traicionado por el gobierno de Sebastián Piñera, ya que les mintió durante la última campaña. “Sí debo reconocerle al señor Sichel que al menos transparentó lo que piensa de los temas valóricos, a diferencia de lo que hizo Sebastián Piñera, que nos mintió a los cristianos y a los evangélicos. Porque él dijo que estaba en contra de todo lo que está apoyando Sichel hoy, y al poco andar nos traicionó”, sentenció.

Por último, el parlamentario aseguró sentirse arrepentido de “no solo haber votado, si no también haber trabajado y haber convencido a mucha gente que votara por él. Muchos me dicen que por mi culpa lo apoyaron y ven como tiene el país hoy”.