El director ejecutivo del Centro de Estudios AthenaLab, Juan Pablo Toro, conversó con CNN Chile sobre el secuestro del exmilitar venezolano ocurrido hace algunos días en Chile. Distintas hipótesis se han planteado en torno a su desaparición, mientras algunos hablan de “autosecuestro” otros acusan a la inteligencia del régimen de Nicolás Maduro de haber raptado al hombre.

Toro opinó que “si se confirma la hipótesis de un secuestro político con agentes extranjeros operando en suelo nacional”, estaríamos frente a un hecho doblemente grave: hay un delito contra una persona y también estaríamos frente a la posibilidad de que personas de otra nacionalidad tengan presencia en Chile, lo que conllevaría un “impacto en la inteligencia” chilena.

“Si se confirma que fueron agentes extranjeros en suelo nacional una vez más queda en evidencia el costo que estamos pagando por no tener un sistema de inteligencia robusto, no tener ni siquiera control de inteligencia, es decir, no poder efectuar las tareas que permiten identificar a los agentes extranjeros en suelo nacional”, comentó.

Además, apuntó a que falta una “estructura coordinadora” para el trabajo de inteligencia que hacen las policías, las Fuerzas Armadas y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

Si bien “no hay ningún país que sea invulnerable a fallas de inteligencia, nosotros estamos teniendo fallas sistemáticas. Y lo que procede de las autoridades, aparte de investigar y tomar las medidas correspondientes, es impulsar una reforma en materia de inteligencia y de arquitectura de seguridad del Estado”, afirmó.

Además, manifestó que si “efectivamente se confirma” la hipótesis, la relación bilateral entre Chile y Venezuela se verá afectada.