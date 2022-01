Durante estos días toda la bancada del Partido Socialista se encuentra en cuarentena preventiva, producto del contagio con COVID-19 de la diputada socialista, Jenny Álvarez, quien no se encontraba con su esquema de vacunación completo, lo que le valió críticas al interior de su colectividad.

Para profundizar respecto a esta polémica el parlamentario del PS, Juan Luis Castro, conversó con CNN Chile, detallando las reacciones que han existido al interior de la tienda luego de este episodio, así como la visión de su bancada respecto al rol de las autoridades en el contexto de la pandemia.

“Polemizamos muchas veces con ella, junto con Tucapel Jiménez, en torno de la convicción que ella tenía, en parte religiosa, en parte filosófica, de que la vacuna de algún modo generaba un daño a la salud de las personas”, planteó el congresista respecto a la posición de su camarada.

Junto a esto, Castro abordó la normativa interna que rige en el Congreso, donde se le exige Pase de Movilidad a los más de mil trabajadores que allí se desempeñan, mas no a los propios parlamentarios, asegurando que “no es lógico, si un parlamentario no tiene el Pase de Movilidad, no puede estar en la Sala“.

“Aquí se ha procedido de una manera equivocada, partiendo por mi querida amiga Jenny Álvarez, a quien le tengo un gran cariño, pero creo que su concepción de la no vacunación es equivocada porque se transforma en un agente portador del virus frente a otros“, aseguró.

El congresista abordó la idea de plantear niveles de obligatoriedad en la vacunación, al menos para las personas inmunocomprometidas, trabajadores del sector público y quienes trabajan en el área de la salud, señalando que “todas las instituciones tenemos que ser claras y taxativas” en las normativas de salud pública.

“Cuando llega un punto en que prácticamente es una minoría la que está hoy hacinada en este concepto antivacuna, que no tiene un fundamento científico, no pueden tener igual trato, iguales condiciones, para acceder a lugares donde pueden contagiar a otras personas”, explicó.

El diputado también señaló que desde el PS esperan apelar a la “conciencia y los reglamentos del Congreso”, en torno a alguna medida disciplinaria para la diputada Álvarez: “ese es el lugar donde por excelencia se debe respetar y dar el ejemplo”.